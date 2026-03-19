Supermium — веб-браузер на базе Chromium, ориентированный на работу в устаревших версиях Windows, включая XP, 2003, Vista, 7 и 8.x. Программа сохраняет современную функциональность движка Chromium и при этом адаптирована для систем, которые больше не поддерживаются актуальными браузерами. Это позволяет использовать привычные веб-технологии на старом оборудовании без необходимости обновления операционной системы.

Браузер включает инструменты для повышения безопасности и гибкой настройки интерфейса. Обновления, связанные с уязвимостями, выпускаются в короткие сроки, что снижает риски при работе в сети. Реализована песочница для изоляции процессов, доступна синхронизация данных через учетную запись Google, а также поддержка DRM-контента через Widevine на поддерживаемых системах. Дополнительно предусмотрены параметры для изменения внешнего вида, поведения вкладок и рендеринга шрифтов.

Список основных возможностей Supermium: