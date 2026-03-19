Supermium для Windows
Supermium — веб-браузер на базе Chromium, ориентированный на работу в устаревших версиях Windows, включая XP, 2003, Vista, 7 и 8.x. Программа сохраняет современную функциональность движка Chromium и при этом адаптирована для систем, которые больше не поддерживаются актуальными браузерами. Это позволяет использовать привычные веб-технологии на старом оборудовании без необходимости обновления операционной системы.
Браузер включает инструменты для повышения безопасности и гибкой настройки интерфейса. Обновления, связанные с уязвимостями, выпускаются в короткие сроки, что снижает риски при работе в сети. Реализована песочница для изоляции процессов, доступна синхронизация данных через учетную запись Google, а также поддержка DRM-контента через Widevine на поддерживаемых системах. Дополнительно предусмотрены параметры для изменения внешнего вида, поведения вкладок и рендеринга шрифтов.
Список основных возможностей Supermium:
- Совместимость с Windows XP, 2003, Vista, 7 и 8.x;
- Поддержка классических стилей интерфейса Aero Glass и режима XP через флаги;
- Регулярные обновления безопасности с быстрым устранением уязвимостей;
- Встроенная песочница для изоляции процессов браузера;
- Синхронизация закладок, истории и настроек через Google Sync;
- Поддержка Widevine CDM для воспроизведения защищённого контента;
- Возможность включения рендеринга шрифтов GDI;
- Постоянный темный режим интерфейса через системные флаги;
- Настройка внешнего вида вкладок (прозрачные, трапециевидные, с рамками);
- Интеграция функций и флагов из ungoogled-chromium для повышения приватности;
- Поддержка старых процессоров с SSE2 в 32-битной версии;
- Планируемая поддержка WebGPU (D3D9) и расширений Manifest V2.
