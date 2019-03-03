Google Chrome для Windows

Google Chrome 72.0.3626.121

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Описание Google Chrome 72.0.3626.121Описание   Скачать Google Chrome 72.0.3626.121СКАЧАТЬ (53,17 Мб) Скриншоты Google Chrome 72.0.3626.121Скриншоты (7)   Статистика Google Chrome 72.0.3626.121Статистика   Отзывы о Google Chrome 72.0.3626.121Отзывы (1184)  
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4.69 из 5, всего оценок - 4222
  • Рейтинг программы - 4.69 из 5
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Google Chrome – браузер от компании Google, обеспечивающий более удобную, быструю и безопасную работу в Интернете. Он использует компоненты WebKit и Mozilla и предоставляет большую стабильность, скорость и безопасность, чем другие существующие на сегодня браузеры. При этом Google Chrome обладает простым и эффективным интерфейсом пользователя.

Из особенностей браузера разработчики особо выделяют изолированные вкладки, которые предотвращают сбой программы (при одной зависшей вкладке остальные остаются рабочими), а также более надежную защиту от опасных сайтов.

Google Chrome
Google Chrome
Google Chrome
Google Chrome
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)169 / 1 722 502
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
ТОП-сегодня раздела "Браузеры"
 

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Отзывы о программе Google Chrome

Евгений про Google Chrome 72.0.3626.81 [06-02-2019]

в Версии 72.0.3626.81 не работает микрофон на домашней странице.
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Игорь про Google Chrome 71.0.3578.98 [22-01-2019]

Google Chrome сырой и глючный продукт. Единственное его достоинство - это наличие голосового помощника. Лучшая замена - это Firefox Quantum, значительно превосходящий гугловский браузер и по скорости и по качеству. А если кому-то нужен голосовой помощник, скачайте Алису Яндекс.
5 | 1 | Ответить

Aleksandr про Google Chrome 71.0.3578.98 [20-01-2019]

Тормознутый, по крайней мере в версиях 69-71. Грузит процессор и долго запускается (первый раз после включения компьютера). Меню сделано тоже неудобно и закручено. Службы обновления загружается вместе с компьютером и тормозят частично работу компьютера. Предпочитаю огненного лиса, он быстрее.
5 | | Ответить

Наталья про Google Chrome 71.0.3578.98 [10-01-2019]

Постоянно закрывает открытые вкладки, которыми я постоянно пользуюсь. Надоело несколько раз в день их открывать заново.
Надоело, откажусь от Хрома.
4 | | Ответить

Владимир про Google Chrome 71.0.3578.98 [02-01-2019]

Я считаю Гугл хорошим. И не грузит. Дело в провайдерах.
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