Opera GX - специальная версия браузера Opera, созданная в первую очередь для геймеров, и предлагающая пользователям ряд уникальных функций, как например контроль за работой процессора и потреблением памяти, интеграция с стриминговым сервисом Twitch и пр.

Также присутствует быстрый доступ к Discord, YouTube и Reddit, настраиваемые звуковые и анимационные эффекты, возможность кастомизации внешнего вида браузера, интеграция мессенджеров Telegram, WhatsApp, Facebook и Vkontakte.

Как и в стандартной версии присутствует встроенный VPN, блокировщик рекламы, просмотр видео во всплывающем окне и поддержка расширений (имеется собственный магазин расширений, а также поддерживаются расширения Google Chrome).

Ключевые особенности: