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Opera GX для Windows

Opera GX lvl.1 (60.0.3255.50962)

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Описание Opera GX lvl.1 (60.0.3255.50962)Описание   Скачать Opera GX lvl.1 (60.0.3255.50962)СКАЧАТЬ (59,22 Мб) Скриншоты Opera GX lvl.1 (60.0.3255.50962)Скриншоты (10)   Статистика Opera GX lvl.1 (60.0.3255.50962)Статистика   Отзывы о Opera GX lvl.1 (60.0.3255.50962)Отзывы (0)  
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Opera GX - специальная версия браузера Opera, созданная в первую очередь для геймеров, и предлагающая пользователям ряд уникальных функций, как например контроль за работой процессора и потреблением памяти, интеграция с стриминговым сервисом Twitch и пр.

Также присутствует быстрый доступ к Discord, YouTube и Reddit, настраиваемые звуковые и анимационные эффекты, возможность кастомизации внешнего вида браузера, интеграция мессенджеров Telegram, WhatsApp, Facebook и Vkontakte.

Как и в стандартной версии присутствует встроенный VPN, блокировщик рекламы, просмотр видео во всплывающем окне и поддержка расширений (имеется собственный магазин расширений, а также поддерживаются расширения Google Chrome).

Ключевые особенности:

  • Наличие уникальных функций, позволяющих получить максимум от игр и просмотра веб-страниц.
  • Возможность установить лимит использования браузером оперативной памяти и ресурсов ЦП.
  • Интеграция с Twitch, благодаря чему можно видеть любимые каналы, получать уведомления, когда кто-то начинает новый стрим и пр.
  • GX Corner, благодаря которому можно ознакомиться с новостями из мира гейминга, а также актуальными онлайн-предложения для игроков и информация о интересных релизах.
  • Настраиваемые звуковые и анимационные эффекты.
  • Широкий спектр настроек внешнего вида браузера.
  • Встроенные мессенджеры Facebook, Telegram, Vkontakte и WhatsApp.
  • Просмотр видео во всплывающем окне.
  • Блокировщик рекламы.
  • Встроенный VPN.
  • Поддержка расширений.
Opera GX
Opera GX
Opera GX
Opera GX
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Opera GX

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