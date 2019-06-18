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Opera GX lvl.1 (60.0.3255.50962)
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Opera GX - специальная версия браузера Opera, созданная в первую очередь для геймеров, и предлагающая пользователям ряд уникальных функций, как например контроль за работой процессора и потреблением памяти, интеграция с стриминговым сервисом Twitch и пр.
Также присутствует быстрый доступ к Discord, YouTube и Reddit, настраиваемые звуковые и анимационные эффекты, возможность кастомизации внешнего вида браузера, интеграция мессенджеров Telegram, WhatsApp, Facebook и Vkontakte.
Как и в стандартной версии присутствует встроенный VPN, блокировщик рекламы, просмотр видео во всплывающем окне и поддержка расширений (имеется собственный магазин расширений, а также поддерживаются расширения Google Chrome).
Ключевые особенности:
- Наличие уникальных функций, позволяющих получить максимум от игр и просмотра веб-страниц.
- Возможность установить лимит использования браузером оперативной памяти и ресурсов ЦП.
- Интеграция с Twitch, благодаря чему можно видеть любимые каналы, получать уведомления, когда кто-то начинает новый стрим и пр.
- GX Corner, благодаря которому можно ознакомиться с новостями из мира гейминга, а также актуальными онлайн-предложения для игроков и информация о интересных релизах.
- Настраиваемые звуковые и анимационные эффекты.
- Широкий спектр настроек внешнего вида браузера.
- Встроенные мессенджеры Facebook, Telegram, Vkontakte и WhatsApp.
- Просмотр видео во всплывающем окне.
- Блокировщик рекламы.
- Встроенный VPN.
- Поддержка расширений.
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