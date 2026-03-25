Sparkle для Windows
|Оценка:
|2.83/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.15.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Dantae AKA Dogecraft
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|21 / 55 | Статистика
|Размер:
|88.89 Мб
Sparkle представляет собой утилиту для настройки и оптимизации системы Windows, которая ориентирована в первую очередь на пользователей, которым важно контролировать состояние ПК и управлять его параметрами без сложной ручной настройки.
Приложение включает инструменты для анализа системы, очистки временных и ненужных файлов, а также настройки параметров конфиденциальности. Присутствует возможность отключать встроенные службы отслеживания, удалять предустановленные приложения и изменять системные параметры для повышения стабильности работы. Дополнительно предусмотрены средства для резервного копирования данных и возврата внесённых изменений, что снижает риск ошибок при настройке.
Список основных возможностей Sparkle:
- Удаление встроенных и ненужных приложений Windows.
- Очистка системы от временных файлов и накопленного мусора.
- Отключение телеметрии и управление параметрами конфиденциальности.
- Оптимизация системных настроек для повышения производительности
- Анализ состояния системы и основных параметров работы.
- Создание резервных копий и возможность отката изменений.
- Поддержка расширений, плагинов и дополнительных настроек.
- Настройка сетевых параметров для повышения стабильности соединения.
- Автоматическое обновление программы и актуализация функций.
