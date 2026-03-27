Dangerzone для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
0.10.0
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Freedom of the Press Foundation
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.1 Гб
Dangerzone преобразует потенциально опасные PDF-файлы, офисные документы или изображения в безопасные PDF-файлы. Оно предназначено для работы с файлами, происхождение которых вызывает сомнения: вложениями электронной почты, загруженными документами или изображениями. Программа изолирует обработку таких файлов и формирует новый PDF, пригодный для просмотра без риска запуска встроенных вредоносных компонентов.
Принцип работы основан на изоляции и повторной сборке данных. Документ сначала открывается внутри песочницы и при необходимости конвертируется в PDF. Затем каждая страница преобразуется в набор пикселей, после чего вне изолированной среды формируется новый файл. Такой подход исключает перенос активного содержимого исходного документа. В результате пользователь получает файл, содержащий только визуальное представление страниц.
Список основных возможностей Dangerzone:
- преобразование PDF, офисных документов и изображений в безопасные PDF-файлы;
- обработка файлов в изолированной среде без доступа к сети;
- использование gVisor для ограничения системных вызовов и повышения изоляции;
- поддержка OCR для восстановления текстового слоя в итоговом документе;
- сжатие итогового PDF для уменьшения размера файла;
- автоматическое открытие результата в выбранной программе просмотра;
- возможность использовать приложение по умолчанию для открытия документов;
- поддержка форматов: PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, ODF, EPUB, изображения (JPG, PNG, GIF, SVG и другие);
- работа на разных операционных системах с использованием контейнеров (Docker, Podman).
