Dangerzone для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.10.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:1.1 Гб
СКАЧАТЬ
Dangerzone скриншот № 1
Dangerzone скриншот № 2

Dangerzone преобразует потенциально опасные PDF-файлы, офисные документы или изображения в безопасные PDF-файлы. Оно предназначено для работы с файлами, происхождение которых вызывает сомнения: вложениями электронной почты, загруженными документами или изображениями. Программа изолирует обработку таких файлов и формирует новый PDF, пригодный для просмотра без риска запуска встроенных вредоносных компонентов.

Принцип работы основан на изоляции и повторной сборке данных. Документ сначала открывается внутри песочницы и при необходимости конвертируется в PDF. Затем каждая страница преобразуется в набор пикселей, после чего вне изолированной среды формируется новый файл. Такой подход исключает перенос активного содержимого исходного документа. В результате пользователь получает файл, содержащий только визуальное представление страниц.

Список основных возможностей Dangerzone:

  • преобразование PDF, офисных документов и изображений в безопасные PDF-файлы;
  • обработка файлов в изолированной среде без доступа к сети;
  • использование gVisor для ограничения системных вызовов и повышения изоляции;
  • поддержка OCR для восстановления текстового слоя в итоговом документе;
  • сжатие итогового PDF для уменьшения размера файла;
  • автоматическое открытие результата в выбранной программе просмотра;
  • возможность использовать приложение по умолчанию для открытия документов;
  • поддержка форматов: PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, ODF, EPUB, изображения (JPG, PNG, GIF, SVG и другие);
  • работа на разных операционных системах с использованием контейнеров (Docker, Podman).
Примечание: для работы приложение необходимо наличие Windows Subsystem for Linux.
Отзывы о программе Dangerzone

Admin

Отзывов о программе Dangerzone 0.10.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв