Dangerzone преобразует потенциально опасные PDF-файлы, офисные документы или изображения в безопасные PDF-файлы. Оно предназначено для работы с файлами, происхождение которых вызывает сомнения: вложениями электронной почты, загруженными документами или изображениями. Программа изолирует обработку таких файлов и формирует новый PDF, пригодный для просмотра без риска запуска встроенных вредоносных компонентов.

Принцип работы основан на изоляции и повторной сборке данных. Документ сначала открывается внутри песочницы и при необходимости конвертируется в PDF. Затем каждая страница преобразуется в набор пикселей, после чего вне изолированной среды формируется новый файл. Такой подход исключает перенос активного содержимого исходного документа. В результате пользователь получает файл, содержащий только визуальное представление страниц.

Список основных возможностей Dangerzone:

преобразование PDF, офисных документов и изображений в безопасные PDF-файлы;

обработка файлов в изолированной среде без доступа к сети;

использование gVisor для ограничения системных вызовов и повышения изоляции;

поддержка OCR для восстановления текстового слоя в итоговом документе;

сжатие итогового PDF для уменьшения размера файла;

автоматическое открытие результата в выбранной программе просмотра;

возможность использовать приложение по умолчанию для открытия документов;

поддержка форматов: PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, ODF, EPUB, изображения (JPG, PNG, GIF, SVG и другие);

работа на разных операционных системах с использованием контейнеров (Docker, Podman).

Примечание: для работы приложение необходимо наличие Windows Subsystem for Linux.