Twilio Authy для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):8 / 8 | Статистика
Размер:64,41 Мб
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Twilio Authy скриншот № 1

Twilio Authy - приложение для аутентификации, которое генерирует безопасные токены двухэтапной проверки на вашем устройстве, что в свою очередь поможет вам защитить вашу учетную запись от хакеров и злоумышленников, добавив дополнительный уровень безопасности.

Программа поддерживает TOTP алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации и превращает ваше устройство в физический токен, который необходим для входа в учетную запись, защищенную двухфакторной аутентификацией.

Ключевые особенности Twilio Authy:

  • Предоставляет безопасные зашифрованные в облаке резервные копии, поэтому вы никогда больше не потеряете доступ к своим токенам.
  • Синхронизация нескольких устройств. С помощью Аuthy вы можете просто добавлять устройства в свою учетную запись, и все ваши токены 2fa будут автоматически синхронизироваться.
  • Возможность использовать на любом сайте или сервисе, которое поддерживает работу с Google Authenticator.
  • Поддерживается большинство основных учетных записей с многофакторной аутентификацией, включая Facebook, Dropbox, Amazon, Gmail и пр. Также поддерживаются 8-значные токены.
  • Может легко использоваться для защиты вашего биткойн-кошелька. Компания разработчика является поставщиком 2fa для таких компаний, как Coinbase, CEX.IO, BitGo и др.
  • Поддержка генерации одноразовых паролей даже без активного доступа в Интернет.
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