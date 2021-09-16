Twilio Authy для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Twilio, Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|8 / 8 | Статистика
|Размер:
|64,41 Мб
|СКАЧАТЬ
Twilio Authy - приложение для аутентификации, которое генерирует безопасные токены двухэтапной проверки на вашем устройстве, что в свою очередь поможет вам защитить вашу учетную запись от хакеров и злоумышленников, добавив дополнительный уровень безопасности.
Программа поддерживает TOTP алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации и превращает ваше устройство в физический токен, который необходим для входа в учетную запись, защищенную двухфакторной аутентификацией.
Ключевые особенности Twilio Authy:
- Предоставляет безопасные зашифрованные в облаке резервные копии, поэтому вы никогда больше не потеряете доступ к своим токенам.
- Синхронизация нескольких устройств. С помощью Аuthy вы можете просто добавлять устройства в свою учетную запись, и все ваши токены 2fa будут автоматически синхронизироваться.
- Возможность использовать на любом сайте или сервисе, которое поддерживает работу с Google Authenticator.
- Поддерживается большинство основных учетных записей с многофакторной аутентификацией, включая Facebook, Dropbox, Amazon, Gmail и пр. Также поддерживаются 8-значные токены.
- Может легко использоваться для защиты вашего биткойн-кошелька. Компания разработчика является поставщиком 2fa для таких компаний, как Coinbase, CEX.IO, BitGo и др.
- Поддержка генерации одноразовых паролей даже без активного доступа в Интернет.
AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые...
Avast Clear - утилита для удаления приложений avast, когда стандартным путём из панели управления Windows удалить невозможно...
ESET Uninstaller - небольшая утилита для полной деинсталляции антивирусных продуктов вендора ESET...
Генератор паролей - крошечная утилита для генерирования паролей разной сложности...
Как часто вы, устанавливая какую-либо программу, получали в довесок ворох ненужных...
XL WinLock - программа предназначена для блокировки работающего компьютера, оставленного без...
Отзывы о программе Twilio Authy
Admin
Отзывов о программе Twilio Authy 1.8.4 пока нет, можете добавить...