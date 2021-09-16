Twilio Authy - приложение для аутентификации, которое генерирует безопасные токены двухэтапной проверки на вашем устройстве, что в свою очередь поможет вам защитить вашу учетную запись от хакеров и злоумышленников, добавив дополнительный уровень безопасности.

Программа поддерживает TOTP алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации и превращает ваше устройство в физический токен, который необходим для входа в учетную запись, защищенную двухфакторной аутентификацией.

Ключевые особенности Twilio Authy: