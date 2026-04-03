Libre Hardware Monitor для Windows

Оценка: 3.69/5 голосов - 29
Лицензия: Бесплатная
Версия: 0.9.6
Обновлено:
ОС: Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория: Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):10 / 89 | Статистика
Размер: 6.33 Мб
Libre Hardware Monitor — утилита для мониторинга аппаратных компонентов компьютера в режиме реального времени, которая является развитием проекта Open Hardware Monitor.

Приложение собирает информацию с основных узлов ПК, включая процессор, материнскую плату, видеокарту, накопители и систему охлаждения. Присутствует возможность отслеживать температуру, напряжение, частоты, нагрузку и скорость вращения вентиляторов. Данные могут выводиться в отдельный виджет рабочего стола или в системный трей, что упрощает постоянный контроль параметров.

Список возможностей Libre Hardware Monitor:

  • мониторинг температуры процессора, видеокарты и других компонентов ПК;
  • контроль скорости вращения вентиляторов и параметров охлаждения;
  • мониторинг напряжения, частоты и текущей нагрузки системы;
  • поддержка процессоров Intel и AMD, видеокарт ATI и Nvidia;
  • чтение SMART-показателей жестких дисков и накопителей;
  • отображение данных в основном окне, трее или виджете рабочего стола;
  • работа без установки и возможность использования как портативного инструмента;
  • открытый исходный код и возможность интеграции в другие приложения.
