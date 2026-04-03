Libre Hardware Monitor для Windows
|Оценка:
|3.69/5 голосов - 29
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.9.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LibreHardwareMonitor
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|10 / 89 | Статистика
|Размер:
|6.33 Мб
|СКАЧАТЬ
Libre Hardware Monitor — утилита для мониторинга аппаратных компонентов компьютера в режиме реального времени, которая является развитием проекта Open Hardware Monitor.
Приложение собирает информацию с основных узлов ПК, включая процессор, материнскую плату, видеокарту, накопители и систему охлаждения. Присутствует возможность отслеживать температуру, напряжение, частоты, нагрузку и скорость вращения вентиляторов. Данные могут выводиться в отдельный виджет рабочего стола или в системный трей, что упрощает постоянный контроль параметров.
Список возможностей Libre Hardware Monitor:
- мониторинг температуры процессора, видеокарты и других компонентов ПК;
- контроль скорости вращения вентиляторов и параметров охлаждения;
- мониторинг напряжения, частоты и текущей нагрузки системы;
- поддержка процессоров Intel и AMD, видеокарт ATI и Nvidia;
- чтение SMART-показателей жестких дисков и накопителей;
- отображение данных в основном окне, трее или виджете рабочего стола;
- работа без установки и возможность использования как портативного инструмента;
- открытый исходный код и возможность интеграции в другие приложения.
-
Незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения тестирования...
MSI Afterburner 4.6.6 / 4.6.7 beta
Настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон...
Бесплатная утилита для мониторинга параметров работы различных компонентов ПК, как...
SpeedFan - бесплатный и удобный в использовании инструмент для контроля за температурой и...
Speccy - небольшая бесплатная программа, позволяющая узнать массу полезной информации об...
Приложение отслеживает состояние компонентов ПК и отображает информацию поверх экрана...
Отзывы о программе Libre Hardware Monitor
Admin
Отзывов о программе Libre Hardware Monitor 0.9.6 пока нет, можете добавить...