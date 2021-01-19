Open Hardware Monitor - бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом для мониторинга температуры ядер процессора, скорости вращения вентиляторов, напряжения, нагрузки и тактовой частоты ЦП.

Утилита поддерживает большинство микросхем аппаратного мониторинга, может работать с процессорами Intel и AMD, видеокартами ATI и Nvidia, умеет отображать параметры жесткого диска SMART. Информацию можно просматривать в главном окне приложения, в настраиваемом виджете рабочего стола или в системном трее Windows. Программа не требует инсталляции.