Open Hardware Monitor для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.9.6 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Диагностика, тесты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:491 Кб
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Open Hardware Monitor скриншот № 1

Open Hardware Monitor - бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом для мониторинга температуры ядер процессора, скорости вращения вентиляторов, напряжения, нагрузки и тактовой частоты ЦП.

Утилита поддерживает большинство микросхем аппаратного мониторинга, может работать с процессорами Intel и AMD, видеокартами ATI и Nvidia, умеет отображать параметры жесткого диска SMART. Информацию можно просматривать в главном окне приложения, в настраиваемом виджете рабочего стола или в системном трее Windows. Программа не требует инсталляции.

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