Open Hardware Monitor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.9.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Michael Möller
|Категория:
|Диагностика, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|491 Кб
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Open Hardware Monitor - бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом для мониторинга температуры ядер процессора, скорости вращения вентиляторов, напряжения, нагрузки и тактовой частоты ЦП.
Утилита поддерживает большинство микросхем аппаратного мониторинга, может работать с процессорами Intel и AMD, видеокартами ATI и Nvidia, умеет отображать параметры жесткого диска SMART. Информацию можно просматривать в главном окне приложения, в настраиваемом виджете рабочего стола или в системном трее Windows. Программа не требует инсталляции.
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