QtScrcpy для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 25
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
Разработчик: Barry
|Barry
|Категория:
|Внешние устройства
|Загрузок (сегодня/всего):
|11 / 118 | Статистика
|Размер:
|25.19 Мб
|СКАЧАТЬ
QtScrcpy — приложение для отображения и управления Android-устройствами с компьютера через USB или по сети. Программа не требует root-доступа и не изменяет системные параметры устройства. Поддерживаются основные платформы: Windows, GNU/Linux и macOS. Изображение передаётся с высокой частотой кадров и минимальной задержкой, что позволяет использовать устройство через ПК без ограничений.
QtScrcpy подходит для различных задач: управление смартфоном с клавиатуры и мыши, запуск мобильных игр на большом экране, передача файлов, выполнение сервисных операций. Подключение выполняется быстро, без установки дополнительных приложений на телефон и без регистрации. Возможна одновременная работа с несколькими устройствами, что удобно при тестировании или администрировании.
Список основных возможностей QtScrcpy:
- Отображение экрана Android в реальном времени с частотой до 60 кадров в секунду.
- Подключение через USB или беспроводную сеть.
- Управление устройством с компьютера без физического взаимодействия.
- Поддержка нескольких подключённых устройств одновременно.
- Низкая задержка передачи изображения и быстрый запуск.
- Работа без установки программ на смартфон.
- Отсутствие необходимости в root-доступе.
- Передача файлов и выполнение базовых ADB-команд.
- Поддержка высокого разрешения, включая Full HD и выше.
Отзывы о программе QtScrcpy
Admin
Отзывов о программе QtScrcpy 3.3.3 пока нет, можете добавить...