QtScrcpy для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.00/5 голосов - 25
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Внешние устройства
Загрузок (сегодня/всего):11 / 118 | Статистика
Размер:25.19 Мб
СКАЧАТЬ
QtScrcpy скриншот № 1

QtScrcpy — приложение для отображения и управления Android-устройствами с компьютера через USB или по сети. Программа не требует root-доступа и не изменяет системные параметры устройства. Поддерживаются основные платформы: Windows, GNU/Linux и macOS. Изображение передаётся с высокой частотой кадров и минимальной задержкой, что позволяет использовать устройство через ПК без ограничений.

QtScrcpy подходит для различных задач: управление смартфоном с клавиатуры и мыши, запуск мобильных игр на большом экране, передача файлов, выполнение сервисных операций. Подключение выполняется быстро, без установки дополнительных приложений на телефон и без регистрации. Возможна одновременная работа с несколькими устройствами, что удобно при тестировании или администрировании.

Список основных возможностей QtScrcpy:

  • Отображение экрана Android в реальном времени с частотой до 60 кадров в секунду.
  • Подключение через USB или беспроводную сеть.
  • Управление устройством с компьютера без физического взаимодействия.
  • Поддержка нескольких подключённых устройств одновременно.
  • Низкая задержка передачи изображения и быстрый запуск.
  • Работа без установки программ на смартфон.
  • Отсутствие необходимости в root-доступе.
  • Передача файлов и выполнение базовых ADB-команд.
  • Поддержка высокого разрешения, включая Full HD и выше.
Отзывы о программе QtScrcpy

Admin

Отзывов о программе QtScrcpy 3.3.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв