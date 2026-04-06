Findmykids для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.11.4-google | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|LETEM LTD
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|117.24 Мб
|СКАЧАТЬ
Findmykids — приложение для родительского контроля, предназначенное для отслеживания местоположения ребенка и контроля его активности на смартфоне. Сервис работает в связке с приложением Pingo!, которое устанавливается на устройство ребенка. С помощью GPS-трекера родители получают информацию о перемещениях, могут проверять, где находится ребенок в течение дня, и оперативно реагировать на изменения.
Приложение позволяет поддерживать связь с ребенком и получать уведомления в важных ситуациях. При необходимости ребенок может отправить сигнал SOS, после чего на устройство родителя поступит уведомление с его текущим местоположением. Дополнительно доступна функция отправки звукового сигнала на телефон ребенка. Сервис также информирует о низком уровне заряда устройства, чтобы избежать потери связи.
Список основных возможностей Findmykids:
- отслеживание местоположения ребенка в реальном времени через GPS;
- отправка сигнала SOS с устройства ребенка;
- уведомления о перемещениях и изменении местоположения;
- звуковой сигнал на телефон ребенка;
- контроль уровня заряда смартфона;
- просмотр списка используемых приложений;
- встроенный чат для связи с ребенком;
- работа в связке с приложением Pingo!.
Отзывы о программе Findmykids
Admin
Отзывов о программе Findmykids 2.11.4-google пока нет, можете добавить...