SecureDrive для Windows

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Защита данных
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4.64 Мб
SecureDrive предназначен для защиты файлов за счёт создания зашифрованных виртуальных дисков. Пользователь формирует отдельное хранилище, доступ к которому возможен только после ввода пароля, что позволяет изолировать важные данные от основной системы и снизить риск несанкционированного доступа.

В отличие от встроенных инструментов шифрования, работающих с существующими разделами, программа создаёт новый виртуальный диск заданного размера. В него копируются только выбранные файлы, что упрощает процесс и сокращает время настройки. Диск хранится в виде файла формата .sdd, который используется для последующего подключения. При необходимости доступ можно ограничить режимом «только чтение». Подключение и отключение выполняются вручную, при этом смонтированный диск остаётся доступным даже после закрытия приложения, если эта опция не отключена.

Список основных возможностей SecureDrive:

  • создание зашифрованных виртуальных дисков с пользовательским размером;
  • защита доступа с помощью пароля без возможности восстановления;
  • использование файлов формата .sdd для хранения и монтирования дисков;
  • ручное подключение и отключение виртуальных носителей;
  • поддержка режима «только чтение» для предотвращения изменений;
  • сохранение активности дисков после закрытия программы;
  • простая интеграция с файловой системой Windows.
ТОП-сегодня раздела "Защита данных"
 

скачать VeraCryptVeraCrypt 1.26.24

VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию...

скачать Anvide Seal FolderAnvide Seal Folder 5.30

Anvide Seal Folder (ранее Anvide Lock Folder) - программа для защиты папок от постороннего доступа. Можно...

скачать ChrisPC Anonymous ProxyChrisPC Anonymous Proxy 9.25.0806 Free

ChrisPC Anonymous Proxy позволит вам анонимно находиться в сети Интернет, быстро подключаться к...

скачать USB RaptorUSB Raptor 0.19.9.0

Небольшая бесплатная утилита, которая служит для автоматической...

скачать Hide FoldersHide Folders 6.0.3.1321

Программа Hide Folders позволяет скрыть от посторонних глаз любые папки и файлы на вашем...

скачать My LockboxMy Lockbox 5.0

My Lockbox - бесплатная программа, которая служит для скрытия и защиты паролем директорий, и...

