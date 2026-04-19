SecureDrive для Windows
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|PDFZilla.com
|Категория:
|Защита данных
SecureDrive предназначен для защиты файлов за счёт создания зашифрованных виртуальных дисков. Пользователь формирует отдельное хранилище, доступ к которому возможен только после ввода пароля, что позволяет изолировать важные данные от основной системы и снизить риск несанкционированного доступа.
В отличие от встроенных инструментов шифрования, работающих с существующими разделами, программа создаёт новый виртуальный диск заданного размера. В него копируются только выбранные файлы, что упрощает процесс и сокращает время настройки. Диск хранится в виде файла формата .sdd, который используется для последующего подключения. При необходимости доступ можно ограничить режимом «только чтение». Подключение и отключение выполняются вручную, при этом смонтированный диск остаётся доступным даже после закрытия приложения, если эта опция не отключена.
Список основных возможностей SecureDrive:
- создание зашифрованных виртуальных дисков с пользовательским размером;
- защита доступа с помощью пароля без возможности восстановления;
- использование файлов формата .sdd для хранения и монтирования дисков;
- ручное подключение и отключение виртуальных носителей;
- поддержка режима «только чтение» для предотвращения изменений;
- сохранение активности дисков после закрытия программы;
- простая интеграция с файловой системой Windows.
