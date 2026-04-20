April для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|PINGUO TECHNOLOGY HK CO LIMITED
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|18.86 Мб
April — приложение для создания фотоколлажей с гибкой настройкой компоновки изображений. Программа ориентирована на пользователей, которым важно быстро объединить несколько снимков в одном кадре без использования фиксированных шаблонов. Выбор фотографий осуществляется из галереи устройства, при этом система распознавания помогает корректно разместить портреты в пределах композиции.
Редактор позволяет самостоятельно формировать макет: пользователь выбирает от одной до девяти фотографий и настраивает их расположение в квадратном, вертикальном или горизонтальном формате. Размеры блоков изменяются вручную за счёт перемещения границ между изображениями. Дополнительно доступны параметры оформления, включая рамки с регулируемой толщиной, цветом и текстурой, а также настройка внутренних и внешних отступов.
Для каждого изображения предусмотрены базовые инструменты редактирования: поворот, отражение, масштабирование. Встроенные фильтры дают возможность изменить внешний вид фотографий и задать степень их применения. Также в коллаж можно добавить информационные элементы, такие как дата, время, местоположение и погодные условия. Готовое изображение можно сохранить или отправить в социальные сети через встроенные функции обмена.
Список основных возможностей April:
- Выбор от 1 до 9 фотографий из галереи устройства.
- Гибкая настройка макета без фиксированных шаблонов.
- Ручное изменение размеров и расположения изображений.
- Поддержка разных форматов компоновки: квадрат, портрет, пейзаж.
- Добавление рамок с настройкой толщины, цвета и текстуры.
- Редактирование отдельных фото: поворот, отражение, масштаб
- Набор фильтров с регулировкой интенсивности.
- Добавление информации: дата, время, город, погода.
- Интеграция с социальными сетями для быстрого обмена.
