April — приложение для создания фотоколлажей с гибкой настройкой компоновки изображений. Программа ориентирована на пользователей, которым важно быстро объединить несколько снимков в одном кадре без использования фиксированных шаблонов. Выбор фотографий осуществляется из галереи устройства, при этом система распознавания помогает корректно разместить портреты в пределах композиции.

Редактор позволяет самостоятельно формировать макет: пользователь выбирает от одной до девяти фотографий и настраивает их расположение в квадратном, вертикальном или горизонтальном формате. Размеры блоков изменяются вручную за счёт перемещения границ между изображениями. Дополнительно доступны параметры оформления, включая рамки с регулируемой толщиной, цветом и текстурой, а также настройка внутренних и внешних отступов.

Для каждого изображения предусмотрены базовые инструменты редактирования: поворот, отражение, масштабирование. Встроенные фильтры дают возможность изменить внешний вид фотографий и задать степень их применения. Также в коллаж можно добавить информационные элементы, такие как дата, время, местоположение и погодные условия. Готовое изображение можно сохранить или отправить в социальные сети через встроенные функции обмена.

Список основных возможностей April: