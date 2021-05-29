Facetune2 для Android
|Оценка:
|2.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.2-free | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Lightricks Ltd.
|Категории:
|Фото - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 871 | Статистика
|Размер:
|183,2 Мб
|СКАЧАТЬ
Facetune2 — отличный фоторедактор для портретных снимков и селфи, с помощью которого можно легко отретушировать фото, добавлять различные художественные эффекты, а также присутствует возможность добавить на снимок макияж. Программа позволяет удалить с фотографии мелкие изъяны кожи и темные круги, отбелить зубы, подчеркнуть выразительность глаз, размывать фон, изменять освещенность, создавать собственные фильтры и многое другое.
Присоединяйтесь к миллионам пользователей Facetune. Загружайте приложение и создавайте снимки, как с обложек глянцевых журналов!
Основные возможности:
- Отбеливание зубов.
- Улучшение улыбки.
- Разглаживание и омолаживание кожи.
- Осветление кругов под глазами.
- Удаление мелких изъянов, прыщей и шрамов.
- Придание выразительности глазам.
- Изменение цвета глаз.
- Удаление эффекта красных и белых глаз.
- Изменение цвета волос.
- Изменение контура лица.
- Возможность нанесения макияжа.
- Размытие заднего фона.
- Изменение освещенности и добавление эффектов.
- Создание собственных фильтров.
- Добавление уникальных текстур и собственных рамок.
- Возможность поделиться отредактированными снимками с друзьям и родными в социальных сетях или по электронной почте.
- Новый инструмен "Волосы".
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Admin
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