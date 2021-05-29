Facetune2 — отличный фоторедактор для портретных снимков и селфи, с помощью которого можно легко отретушировать фото, добавлять различные художественные эффекты, а также присутствует возможность добавить на снимок макияж. Программа позволяет удалить с фотографии мелкие изъяны кожи и темные круги, отбелить зубы, подчеркнуть выразительность глаз, размывать фон, изменять освещенность, создавать собственные фильтры и многое другое.

Присоединяйтесь к миллионам пользователей Facetune. Загружайте приложение и создавайте снимки, как с обложек глянцевых журналов!

Основные возможности: