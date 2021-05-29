Facetune2 для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 2.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.2-free | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Фото - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 871 | Статистика
Размер:183,2 Мб
СКАЧАТЬ
Facetune2 скриншот № 2
Facetune2 скриншот № 3
Facetune2 скриншот № 4

Facetune2 — отличный фоторедактор для портретных снимков и селфи, с помощью которого можно легко отретушировать фото, добавлять различные художественные эффекты, а также присутствует возможность добавить на снимок макияж. Программа позволяет удалить с фотографии мелкие изъяны кожи и темные круги, отбелить зубы, подчеркнуть выразительность глаз, размывать фон, изменять освещенность, создавать собственные фильтры и многое другое.

Присоединяйтесь к миллионам пользователей Facetune. Загружайте приложение и создавайте снимки, как с обложек глянцевых журналов!

Основные возможности:

  • Отбеливание зубов.
  • Улучшение улыбки.
  • Разглаживание и омолаживание кожи.
  • Осветление кругов под глазами.
  • Удаление мелких изъянов, прыщей и шрамов.
  • Придание выразительности глазам.
  • Изменение цвета глаз.
  • Удаление эффекта красных и белых глаз.
  • Изменение цвета волос.
  • Изменение контура лица.
  • Возможность нанесения макияжа.
  • Размытие заднего фона.
  • Изменение освещенности и добавление эффектов.
  • Создание собственных фильтров.
  • Добавление уникальных текстур и собственных рамок.
  • Возможность поделиться отредактированными снимками с друзьям и родными в социальных сетях или по электронной почте.
Что нового в Facetune2 2.4.2-free?
  • Новый инструмен "Волосы".
ТОП-сегодня раздела "Фото"
 

скачать InstoriesInstories 3.4.0

Бесплатное Android-приложение, предоставляющее широкие возможности для творчества в...

скачать Camera RemoteCamera Remote 3.0.5

Camera Remote – предоставляет доступ к камере другого устройства и дает возможность делать...

скачать KeepSafeKeepSafe 8.2.5

KeepSafe - скрывает фото и видео файлы на вашем устройстве от посторонних глаз. Придумайте...

скачать PhotoDirectorPhotoDirector 9.1.0

PhotoDirector - функциональный фоторедактор для Android-смартфонов и планшетов, включающий в себя...

скачать Scoompa VideoScoompa Video 26.7

Бесплатный и простой в использовании создатель слайд-шоу и видеоредактор для мобильных...

скачать InstagramInstagram 98.0.0.15.119

Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг...

Отзывы о программе Facetune2

Admin

Отзывов о программе Facetune2 2.4.2-free пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв