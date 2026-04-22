AFKLiveTranslate для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от $14.99
Ограничение:7 дней
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Категория:Переводчики
Размер:208.09 Мб
AFKLiveTranslate — приложение для перевода текста в реальном времени с экрана компьютера. Программа считывает текст из выбранной области независимо от источника: веб-страницы, документов, окон программ, игр или субтитров. Для этого используется технология оптического распознавания текста (OCR), после чего результат сразу отображается поверх исходного фрагмента.

После установки приложение работает в системном трее и не требует постоянного взаимодействия. Доступ к функциям осуществляется через значок или плавающую кнопку на экране. Пользователь выделяет нужную область с помощью рамки, и через короткое время получает перевод. Такой подход позволяет быстро обрабатывать отдельные фразы без копирования текста.

AFKLiveTranslate поддерживает базовый набор языков: английский, французский, немецкий и японский. При необходимости список можно расширить за счёт подключения внешних сервисов перевода, включая DeepL, Googlev2, Azure и LibreTranslate. Дополнительно предусмотрена работа с глоссарием, где можно задавать собственные варианты перевода отдельных слов. Также доступен поиск файлов субтитров в выбранных папках для автоматической обработки.

Список основных возможностей AFKLiveTranslate:

  • перевод текста в реальном времени с любой области экрана;
  • распознавание текста с изображений и интерфейсов приложений;
  • выбор области перевода с помощью настраиваемой рамки;
  • отображение результата поверх исходного текста;
  • работа в фоновом режиме через системный трей;
  • поддержка внешних сервисов перевода с расширением языков;
  • редактируемый глоссарий для пользовательских переводов;
  • поиск и обработка файлов субтитров в указанных папках.
