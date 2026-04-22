AFKLiveTranslate для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от $14.99
|Ограничение:
|7 дней
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|David MAUS
|Категория:
|Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|208.09 Мб
AFKLiveTranslate — приложение для перевода текста в реальном времени с экрана компьютера. Программа считывает текст из выбранной области независимо от источника: веб-страницы, документов, окон программ, игр или субтитров. Для этого используется технология оптического распознавания текста (OCR), после чего результат сразу отображается поверх исходного фрагмента.
После установки приложение работает в системном трее и не требует постоянного взаимодействия. Доступ к функциям осуществляется через значок или плавающую кнопку на экране. Пользователь выделяет нужную область с помощью рамки, и через короткое время получает перевод. Такой подход позволяет быстро обрабатывать отдельные фразы без копирования текста.
AFKLiveTranslate поддерживает базовый набор языков: английский, французский, немецкий и японский. При необходимости список можно расширить за счёт подключения внешних сервисов перевода, включая DeepL, Googlev2, Azure и LibreTranslate. Дополнительно предусмотрена работа с глоссарием, где можно задавать собственные варианты перевода отдельных слов. Также доступен поиск файлов субтитров в выбранных папках для автоматической обработки.
Список основных возможностей AFKLiveTranslate:
- перевод текста в реальном времени с любой области экрана;
- распознавание текста с изображений и интерфейсов приложений;
- выбор области перевода с помощью настраиваемой рамки;
- отображение результата поверх исходного текста;
- работа в фоновом режиме через системный трей;
- поддержка внешних сервисов перевода с расширением языков;
- редактируемый глоссарий для пользовательских переводов;
- поиск и обработка файлов субтитров в указанных папках.
Отзывы о программе AFKLiveTranslate
Admin
Отзывов о программе AFKLiveTranslate 1.0.0 пока нет, можете добавить...