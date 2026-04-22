AFKLiveTranslate — приложение для перевода текста в реальном времени с экрана компьютера. Программа считывает текст из выбранной области независимо от источника: веб-страницы, документов, окон программ, игр или субтитров. Для этого используется технология оптического распознавания текста (OCR), после чего результат сразу отображается поверх исходного фрагмента.

После установки приложение работает в системном трее и не требует постоянного взаимодействия. Доступ к функциям осуществляется через значок или плавающую кнопку на экране. Пользователь выделяет нужную область с помощью рамки, и через короткое время получает перевод. Такой подход позволяет быстро обрабатывать отдельные фразы без копирования текста.

AFKLiveTranslate поддерживает базовый набор языков: английский, французский, немецкий и японский. При необходимости список можно расширить за счёт подключения внешних сервисов перевода, включая DeepL, Googlev2, Azure и LibreTranslate. Дополнительно предусмотрена работа с глоссарием, где можно задавать собственные варианты перевода отдельных слов. Также доступен поиск файлов субтитров в выбранных папках для автоматической обработки.

Список основных возможностей AFKLiveTranslate: