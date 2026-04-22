X Radio Stream Finder для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Радио, TV плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10.82 Мб
X Radio Stream Finder — десктопное приложение для поиска и прослушивания интернет-радиостанций. Программа ориентирована на работу с потоковым аудио и предоставляет доступ к большому каталогу станций из разных стран. Можно просматривать доступные варианты, выбирать подходящие по параметрам и запускать воспроизведение через встроенный проигрыватель.

Интерфейс организован в виде списка радиостанций с возможностью фильтрации. Поддерживается отбор по стране, жанру, используемому кодеку и другим характеристикам. Для быстрого доступа предусмотрен поиск по названию. Приложение не требует сложной настройки, однако для корректной работы необходимо наличие компонентов FFmpeg и FFplay в одной папке с исполняемым файлом.

Список станций содержит основную техническую информацию: язык вещания, битрейт, формат аудио и регион. Выбранную радиостанцию можно добавить в отдельный список для быстрого доступа. Также доступна возможность сохранения плейлистов и копирования ссылки на поток для использования в сторонних плеерах.

Список основных возможностей X Radio Stream Finder:

  • доступ к каталогу интернет-радиостанций из разных стран;
  • фильтрация по жанру, стране, кодеку и популярности;
  • поиск радиостанций по названию;
  • воспроизведение через встроенный плеер;
  • поддержка загрузки потоков во внешние проигрыватели;
  • отображение технических параметров станции;
  • добавление радиостанций в список избранного;
  • сохранение плейлистов и копирование URL потока;
  • работа без установки при наличии необходимых библиотек.
ТОП-сегодня раздела "Радио, TV плееры"
 

скачать ZonaZona 3.0.0.8

Zona - это целый портал для просмотра телевидения, фильмов, сериалов, прослушивания радио и скачивания игр...

скачать IP-TV PlayerIP-TV Player 50.2

IP-TV Player - бесплатная утилита просмотра IP-телевидения, с поддержкой незашифрованных...

скачать OttPlayerOttPlayer 1.1.0

Мультиплатформенный плеер, который является инструментом для комфортного просмотра IPTV, и...

скачать PCRADIOPCRADIO 6.0.2

Быстрый, легкий, красивый интернет радиоприемник с полезными функциями, как например...

скачать VKMusicVKMusic 4.84.4

VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как...

скачать ACE StreamACE Stream 3.2.8

ACE Stream - мультимедийная платформа на основе технологии P2P, которая позволяет в режиме...

