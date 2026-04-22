X Radio Stream Finder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|X Codec Pack
|Категория:
|Радио, TV плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10.82 Мб
|СКАЧАТЬ
X Radio Stream Finder — десктопное приложение для поиска и прослушивания интернет-радиостанций. Программа ориентирована на работу с потоковым аудио и предоставляет доступ к большому каталогу станций из разных стран. Можно просматривать доступные варианты, выбирать подходящие по параметрам и запускать воспроизведение через встроенный проигрыватель.
Интерфейс организован в виде списка радиостанций с возможностью фильтрации. Поддерживается отбор по стране, жанру, используемому кодеку и другим характеристикам. Для быстрого доступа предусмотрен поиск по названию. Приложение не требует сложной настройки, однако для корректной работы необходимо наличие компонентов FFmpeg и FFplay в одной папке с исполняемым файлом.
Список станций содержит основную техническую информацию: язык вещания, битрейт, формат аудио и регион. Выбранную радиостанцию можно добавить в отдельный список для быстрого доступа. Также доступна возможность сохранения плейлистов и копирования ссылки на поток для использования в сторонних плеерах.
Список основных возможностей X Radio Stream Finder:
- доступ к каталогу интернет-радиостанций из разных стран;
- фильтрация по жанру, стране, кодеку и популярности;
- поиск радиостанций по названию;
- воспроизведение через встроенный плеер;
- поддержка загрузки потоков во внешние проигрыватели;
- отображение технических параметров станции;
- добавление радиостанций в список избранного;
- сохранение плейлистов и копирование URL потока;
- работа без установки при наличии необходимых библиотек.
Zona - это целый портал для просмотра телевидения, фильмов, сериалов, прослушивания радио и скачивания игр...
IP-TV Player - бесплатная утилита просмотра IP-телевидения, с поддержкой незашифрованных...
Мультиплатформенный плеер, который является инструментом для комфортного просмотра IPTV, и...
Быстрый, легкий, красивый интернет радиоприемник с полезными функциями, как например...
VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как...
ACE Stream - мультимедийная платформа на основе технологии P2P, которая позволяет в режиме...
Отзывы о программе X Radio Stream Finder
Admin
Отзывов о программе X Radio Stream Finder 1.5 пока нет, можете добавить...