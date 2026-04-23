Secuditor Lite — утилита для проверки состояния безопасности компьютера и анализа конфигурации системы. Программа ориентирована на быструю диагностику и позволяет выявлять уязвимости на конечных устройствах без сложной настройки. Подходит для использования как на отдельном ПК, так и при контроле нескольких рабочих станций.

Приложение выполняет сканирование системы и формирует отчет, в котором отображаются результаты проверки различных параметров. Анализируются антивирусная защита, настройки брандмауэра, политики паролей, целостность памяти и другие элементы, влияющие на уровень безопасности. По итогам проверки пользователь получает общее состояние системы с указанием наличия проблем.

Интерфейс построен таким образом, чтобы быстро оценить результаты диагностики. Основной экран показывает итог проверки, а при необходимости можно перейти к деталям и определить, какие именно компоненты требуют внимания. Дополнительно доступен просмотр информации по отдельным разделам, что упрощает поиск конкретных уязвимостей.

Список основных возможностей Secuditor Lite: