Secuditor Lite для Windows

Оценка: 3.64/5 голосов - 96
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):4 / 25 | Статистика
Размер:27.53 Мб
Secuditor Lite — утилита для проверки состояния безопасности компьютера и анализа конфигурации системы. Программа ориентирована на быструю диагностику и позволяет выявлять уязвимости на конечных устройствах без сложной настройки. Подходит для использования как на отдельном ПК, так и при контроле нескольких рабочих станций.

Приложение выполняет сканирование системы и формирует отчет, в котором отображаются результаты проверки различных параметров. Анализируются антивирусная защита, настройки брандмауэра, политики паролей, целостность памяти и другие элементы, влияющие на уровень безопасности. По итогам проверки пользователь получает общее состояние системы с указанием наличия проблем.

Интерфейс построен таким образом, чтобы быстро оценить результаты диагностики. Основной экран показывает итог проверки, а при необходимости можно перейти к деталям и определить, какие именно компоненты требуют внимания. Дополнительно доступен просмотр информации по отдельным разделам, что упрощает поиск конкретных уязвимостей.

Список основных возможностей Secuditor Lite:

  • проверка состояния безопасности системы и конфигурации;
  • анализ антивирусной защиты и параметров брандмауэра;
  • оценка политик паролей и сетевых настроек;
  • выявление потенциально уязвимых файлов и процессов;
  • обнаружение подозрительной активности, включая сетевые соединения;
  • формирование структурированного отчета по результатам сканирования;
  • разделение данных по категориям: система, сеть, безопасность, события;
  • быстрый доступ к результатам проверки и навигация по отчету.
