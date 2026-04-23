Secuditor Lite для Windows
|Оценка:
|3.64/5 голосов - 96
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Menahem Levinski
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 25 | Статистика
|Размер:
|27.53 Мб
Secuditor Lite — утилита для проверки состояния безопасности компьютера и анализа конфигурации системы. Программа ориентирована на быструю диагностику и позволяет выявлять уязвимости на конечных устройствах без сложной настройки. Подходит для использования как на отдельном ПК, так и при контроле нескольких рабочих станций.
Приложение выполняет сканирование системы и формирует отчет, в котором отображаются результаты проверки различных параметров. Анализируются антивирусная защита, настройки брандмауэра, политики паролей, целостность памяти и другие элементы, влияющие на уровень безопасности. По итогам проверки пользователь получает общее состояние системы с указанием наличия проблем.
Интерфейс построен таким образом, чтобы быстро оценить результаты диагностики. Основной экран показывает итог проверки, а при необходимости можно перейти к деталям и определить, какие именно компоненты требуют внимания. Дополнительно доступен просмотр информации по отдельным разделам, что упрощает поиск конкретных уязвимостей.
Список основных возможностей Secuditor Lite:
- проверка состояния безопасности системы и конфигурации;
- анализ антивирусной защиты и параметров брандмауэра;
- оценка политик паролей и сетевых настроек;
- выявление потенциально уязвимых файлов и процессов;
- обнаружение подозрительной активности, включая сетевые соединения;
- формирование структурированного отчета по результатам сканирования;
- разделение данных по категориям: система, сеть, безопасность, события;
- быстрый доступ к результатам проверки и навигация по отчету.
