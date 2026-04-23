Trayslate для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AlexanderT
|Категория:
|Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6.81 Мб
Trayslate — приложение для быстрого перевода текста через системный трей, которое ориентировано на упрощение работы с переводами в повседневных задачах и позволяет обрабатывать содержимое буфера обмена без перехода на сторонние сайты. После установки программа работает в фоновом режиме и автоматически реагирует на скопированный текст, определяя язык и выполняя перевод.
Присутствует возможность вызывать функции вручную, вводить текст и выбирать языковую пару. Перевод выполняется с использованием внешнего сервиса, при этом данные не сохраняются локально. Поддерживается работа с горячими клавишами, что позволяет запускать перевод одним действием.
Список основных возможностей Trayslate:
- Автоматический перевод текста из буфера обмена при копировании.
- Определение языка исходного текста без ручной настройки.
- Вызов функций через значок в системном трее.
- Ручной ввод текста с мгновенным получением результата.
- Поддержка настраиваемых глобальных горячих клавиш.
- Выбор языковых пар для перевода.
- Работа в фоновом режиме без отвлечения от основных задач.
- Использование внешнего переводческого сервиса без локального хранения данных.
- Поддержка большого количества языков.
QTranslate - небольшая бесплатная программа, которая переводит текст на различные языки используя онлайн сервисы...
Быстрый, точный и защищенный переводчик для Windows, который работает на основе машинного...
ABBYY Lingvo - включает более 105 общелексических и 115 тематических словарей для перевода 20 языков...
XETRANSLATOR - бесплатный оффлайновый переводчик любых текстовых документов, начиная от...
Clownfish for Skype - отличное приложение для сервиса Skype, позволяющее "на лету" переводить все поступающие сообщения на иностранном языке прямо в диалоговом окне...
Lingvanex Translator 1.1.139.0
Мощный инструмент для перевода текста для больших документов на 127 языков. Присутствует...
Отзывы о программе Trayslate
Admin
Отзывов о программе Trayslate 1.0.1 пока нет, можете добавить...