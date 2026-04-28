StaticDesktopRuler для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:1.01
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:188 Кб
StaticDesktopRuler — небольшое десктопное приложение для размещения цветных направляющих на рабочем столе. Может использоваться как вспомогательный инструмент при работе с большими таблицами, текстами и интерфейсами, где важно удерживать строку или область в поле зрения. Линейки выступают в роли визуальных ориентиров и помогают упростить навигацию по экрану с высоким разрешением или при использовании нескольких мониторов.

Утилита позволяет добавлять до двадцати линеек одновременно. Каждая из них имеет собственный цвет и может свободно перемещаться по экрану. Линейки не блокируют взаимодействие с окнами и элементами интерфейса. Настройки позволяют изменить толщину и уровень прозрачности, а также использовать готовые макеты или создать собственную конфигурацию. Добавление и удаление элементов выполняется быстро, без перезапуска приложения.

Список основных возможностей StaticDesktopRuler:

  • добавление до 20 цветных линеек на рабочий стол;
  • поддержка вертикальных и горизонтальных направляющих;
  • настройка прозрачности и толщины для каждой линейки;
  • свободное перемещение по экрану и между мониторами;
  • кликабельность без блокировки окон и элементов интерфейса;
  • использование предустановленных макетов и создание собственных;
  • быстрое удаление всех линеек одним действием;
  • минимальная нагрузка на систему и простой запуск без установки.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Universal Watermark DisablerUniversal Watermark Disabler 1.0.0.6

Universal Watermark Disabler - небольшая утилита для удаления водяных знаков с рабочего стола операционных систем Windows 8, 8.1 и 10...

скачать Comfort On-Screen KeyboardComfort On-Screen Keyboard Pro 9.2.0

Comfort On-Screen Keyboard - уникальная виртуальная экранная клавиатура, позволяющая полноценно...

скачать Free Virtual KeyboardFree Virtual Keyboard 5.0

Free Virtual Keyboard - портативная бесплатная утилита, которая эмулирует обычную клавиатуру и...

скачать DesktopOKDesktopOK 12.46

Небольшая бесплатная и портативная (не требующая установки) программа, предназначенная для сохранения и восстановления местоположения иконок на рабочем столе...

скачать PointerStickPointerStick 7.11

Небольшая многоязычная портативная утилита, представляющая собой виртуальную указку на рабочем столе...

скачать ПогодникПогодник 1.3.3.0

Погодник - бесплатная программа, которая позволяет оперативно получать прогноз погоды...

