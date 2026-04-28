StaticDesktopRuler для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nenad Hrg
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|188 Кб
|СКАЧАТЬ
StaticDesktopRuler — небольшое десктопное приложение для размещения цветных направляющих на рабочем столе. Может использоваться как вспомогательный инструмент при работе с большими таблицами, текстами и интерфейсами, где важно удерживать строку или область в поле зрения. Линейки выступают в роли визуальных ориентиров и помогают упростить навигацию по экрану с высоким разрешением или при использовании нескольких мониторов.
Утилита позволяет добавлять до двадцати линеек одновременно. Каждая из них имеет собственный цвет и может свободно перемещаться по экрану. Линейки не блокируют взаимодействие с окнами и элементами интерфейса. Настройки позволяют изменить толщину и уровень прозрачности, а также использовать готовые макеты или создать собственную конфигурацию. Добавление и удаление элементов выполняется быстро, без перезапуска приложения.
Список основных возможностей StaticDesktopRuler:
- добавление до 20 цветных линеек на рабочий стол;
- поддержка вертикальных и горизонтальных направляющих;
- настройка прозрачности и толщины для каждой линейки;
- свободное перемещение по экрану и между мониторами;
- кликабельность без блокировки окон и элементов интерфейса;
- использование предустановленных макетов и создание собственных;
- быстрое удаление всех линеек одним действием;
- минимальная нагрузка на систему и простой запуск без установки.
Отзывы о программе StaticDesktopRuler
Admin
Отзывов о программе StaticDesktopRuler 1.01 пока нет, можете добавить...