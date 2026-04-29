HoverScribble для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $18.00
|Ограничение:
|7 дней
|Версия:
|1.3.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|HoverScribble
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|65.64 Мб
|СКАЧАТЬ
HoverScribble — приложение для аннотирования экрана, предназначенное для работы с визуальными материалами в реальном времени. Программа позволяет быстро перейти в режим рисования поверх любых окон за счет невидимого наложения, что удобно при подготовке учебных материалов, проведении занятий и демонстрации проектов, когда требуется выделить элементы интерфейса или дополнить изображение пояснениями.
Можно включать режим аннотирования по необходимости и использовать базовые инструменты без дополнительной подготовки. Поддерживаются рисование, добавление текста и фигур, а также выделение отдельных областей. Дополнительно доступны линейка для измерений и встроенный калькулятор, который подходит для выполнения различных вычислений. Отдельный режим с экранной доской помогает сосредоточиться на объяснении материала, а функция истории фиксирует действия пользователя в виде последовательности снимков.
Список основных возможностей HoverScribble:
- переключение в режим аннотирования с помощью экранного наложения;
- инструменты рисования: перо, кисть, маркер;
- добавление текста, фигур и выделение объектов;
- линейка для измерений на экране;
- встроенный калькулятор с расширенными функциями;
- режим доски с возможностью использования на части или на всём экране;
- сохранение процесса работы через историю скриншотов;
- гибкая настройка интерфейса и доступных инструментов;
- поддержка работы со стилусом и настройка чувствительности нажатия.
Отзывы о программе HoverScribble
Admin
Отзывов о программе HoverScribble 1.3.12 пока нет, можете добавить...