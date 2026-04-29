HoverScribble — приложение для аннотирования экрана, предназначенное для работы с визуальными материалами в реальном времени. Программа позволяет быстро перейти в режим рисования поверх любых окон за счет невидимого наложения, что удобно при подготовке учебных материалов, проведении занятий и демонстрации проектов, когда требуется выделить элементы интерфейса или дополнить изображение пояснениями.

Можно включать режим аннотирования по необходимости и использовать базовые инструменты без дополнительной подготовки. Поддерживаются рисование, добавление текста и фигур, а также выделение отдельных областей. Дополнительно доступны линейка для измерений и встроенный калькулятор, который подходит для выполнения различных вычислений. Отдельный режим с экранной доской помогает сосредоточиться на объяснении материала, а функция истории фиксирует действия пользователя в виде последовательности снимков.

Список основных возможностей HoverScribble: