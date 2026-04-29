HoverScribble для Windows

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $18.00
Ограничение:7 дней
Версия:1.3.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:65.64 Мб
HoverScribble — приложение для аннотирования экрана, предназначенное для работы с визуальными материалами в реальном времени. Программа позволяет быстро перейти в режим рисования поверх любых окон за счет невидимого наложения, что удобно при подготовке учебных материалов, проведении занятий и демонстрации проектов, когда требуется выделить элементы интерфейса или дополнить изображение пояснениями.

Можно включать режим аннотирования по необходимости и использовать базовые инструменты без дополнительной подготовки. Поддерживаются рисование, добавление текста и фигур, а также выделение отдельных областей. Дополнительно доступны линейка для измерений и встроенный калькулятор, который подходит для выполнения различных вычислений. Отдельный режим с экранной доской помогает сосредоточиться на объяснении материала, а функция истории фиксирует действия пользователя в виде последовательности снимков.

Список основных возможностей HoverScribble:

  • переключение в режим аннотирования с помощью экранного наложения;
  • инструменты рисования: перо, кисть, маркер;
  • добавление текста, фигур и выделение объектов;
  • линейка для измерений на экране;
  • встроенный калькулятор с расширенными функциями;
  • режим доски с возможностью использования на части или на всём экране;
  • сохранение процесса работы через историю скриншотов;
  • гибкая настройка интерфейса и доступных инструментов;
  • поддержка работы со стилусом и настройка чувствительности нажатия.
