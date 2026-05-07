GiliSoft AI Agent Lock для Windows

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:6.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Контроль доступа
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7 Мб
GiliSoft AI Agent Lock — программа для Windows, предназначенная для ограничения автоматизированных действий, выполняемых ИИ-агентами, средствами удалённого управления и инструментами автоматизации. Приложение помогает контролировать доступ к системным функциям компьютера и снижает риск несанкционированных операций, связанных с удалённым вводом, захватом данных или автоматическим управлением окнами.

Приложение включает несколько модулей защиты, которые активируются отдельно. Присутствует возможность ограничить автоматический ввод с клавиатуры и мыши, заблокировать управление окнами, предотвратить сворачивание, закрытие или переключение приложений сторонними процессами. Дополнительно поддерживается защита буфера обмена с возможностью мониторинга обращений и автоматической очистки содержимого после изменений.

В программе также предусмотрены инструменты блокировки захвата экрана, записи изображения и OCR-распознавания текста. Для повышения уровня безопасности можно отключить удалённый ввод, консоль командной строки и PowerShell. При необходимости доступен режим аудита, в котором подозрительная активность фиксируется без применения блокировок.

Список основных возможностей GiliSoft AI Agent Lock:

  • Блокировка автоматизированного ввода с клавиатуры и мыши.
  • Защита от удалённого управления компьютером.
  • Контроль операций с окнами приложений.
  • Мониторинг и защита буфера обмена.
  • Автоматическая очистка содержимого буфера обмена.
  • Блокировка захвата и записи экрана.
  • Защита от OCR-распознавания текста.
  • Отключение PowerShell и командной строки.
  • Режим аудита для регистрации подозрительных действий.
  • Поддержка работы на домашних и офисных ПК.
