GiliSoft AI Agent Lock — программа для Windows, предназначенная для ограничения автоматизированных действий, выполняемых ИИ-агентами, средствами удалённого управления и инструментами автоматизации. Приложение помогает контролировать доступ к системным функциям компьютера и снижает риск несанкционированных операций, связанных с удалённым вводом, захватом данных или автоматическим управлением окнами.

Приложение включает несколько модулей защиты, которые активируются отдельно. Присутствует возможность ограничить автоматический ввод с клавиатуры и мыши, заблокировать управление окнами, предотвратить сворачивание, закрытие или переключение приложений сторонними процессами. Дополнительно поддерживается защита буфера обмена с возможностью мониторинга обращений и автоматической очистки содержимого после изменений.

В программе также предусмотрены инструменты блокировки захвата экрана, записи изображения и OCR-распознавания текста. Для повышения уровня безопасности можно отключить удалённый ввод, консоль командной строки и PowerShell. При необходимости доступен режим аудита, в котором подозрительная активность фиксируется без применения блокировок.

Список основных возможностей GiliSoft AI Agent Lock: