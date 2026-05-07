GiliSoft AI Agent Lock для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|6.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GiliSoft International LLC
|Категория:
|Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7 Мб
GiliSoft AI Agent Lock — программа для Windows, предназначенная для ограничения автоматизированных действий, выполняемых ИИ-агентами, средствами удалённого управления и инструментами автоматизации. Приложение помогает контролировать доступ к системным функциям компьютера и снижает риск несанкционированных операций, связанных с удалённым вводом, захватом данных или автоматическим управлением окнами.
Приложение включает несколько модулей защиты, которые активируются отдельно. Присутствует возможность ограничить автоматический ввод с клавиатуры и мыши, заблокировать управление окнами, предотвратить сворачивание, закрытие или переключение приложений сторонними процессами. Дополнительно поддерживается защита буфера обмена с возможностью мониторинга обращений и автоматической очистки содержимого после изменений.
В программе также предусмотрены инструменты блокировки захвата экрана, записи изображения и OCR-распознавания текста. Для повышения уровня безопасности можно отключить удалённый ввод, консоль командной строки и PowerShell. При необходимости доступен режим аудита, в котором подозрительная активность фиксируется без применения блокировок.
Список основных возможностей GiliSoft AI Agent Lock:
- Блокировка автоматизированного ввода с клавиатуры и мыши.
- Защита от удалённого управления компьютером.
- Контроль операций с окнами приложений.
- Мониторинг и защита буфера обмена.
- Автоматическая очистка содержимого буфера обмена.
- Блокировка захвата и записи экрана.
- Защита от OCR-распознавания текста.
- Отключение PowerShell и командной строки.
- Режим аудита для регистрации подозрительных действий.
- Поддержка работы на домашних и офисных ПК.
Отзывы о программе GiliSoft AI Agent Lock
Admin
Отзывов о программе GiliSoft AI Agent Lock 6.0.0 пока нет, можете добавить...