Zafuse для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:26.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:836 Кб
Zafuse — приложение для анализа, проверки и сравнения INI-файлов в среде Windows. Программа предназначена для работы с конфигурационными файлами и помогает обнаруживать ошибки, дублирующиеся параметры, отсутствующие ключи и различия между структурами файлов. Поддерживается обработка как отдельных INI-файлов, так и целых папок, что удобно при работе с крупными наборами конфигураций.

Приложение ориентировано на быстрый просмотр содержимого и структуры файлов без необходимости использовать сложные редакторы или выполнять проверку вручную. После загрузки файлов результаты анализа отображаются автоматически, а встроенная система цветовой маркировки помогает быстрее находить проблемные участки. Для разных типов ошибок и несоответствий используются отдельные цвета, благодаря чему проще ориентироваться при анализе большого количества данных.

Zafuse поддерживает пакетную обработку и позволяет одновременно анализировать несколько файлов. Встроенные инструменты сравнения отображают найденные отличия между разделами и параметрами, а также показывают подробную информацию по обнаруженным проблемам. Дополнительно программа поддерживает создание отчетов по итогам проверки, что может быть полезно для документирования результатов анализа или последующей работы с конфигурациями.

Список основных возможностей Zafuse:

  • Проверка INI-файлов на ошибки и некорректные параметры.
  • Сравнение структуры и содержимого нескольких файлов.
  • Поиск отсутствующих и повторяющихся ключей.
  • Пакетная обработка файлов и папок.
  • Цветовая маркировка результатов анализа.
  • Просмотр различий между разделами и параметрами.
  • Автоматическое отображение результатов после загрузки файлов.
  • Создание и экспорт отчетов по результатам проверки.
  • Поддержка работы с большими наборами конфигурационных файлов.
  • Упрощенный просмотр структуры INI-файлов.
