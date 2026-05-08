Zafuse для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|26.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Eray Türkay
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|836 Кб
|СКАЧАТЬ
Zafuse — приложение для анализа, проверки и сравнения INI-файлов в среде Windows. Программа предназначена для работы с конфигурационными файлами и помогает обнаруживать ошибки, дублирующиеся параметры, отсутствующие ключи и различия между структурами файлов. Поддерживается обработка как отдельных INI-файлов, так и целых папок, что удобно при работе с крупными наборами конфигураций.
Приложение ориентировано на быстрый просмотр содержимого и структуры файлов без необходимости использовать сложные редакторы или выполнять проверку вручную. После загрузки файлов результаты анализа отображаются автоматически, а встроенная система цветовой маркировки помогает быстрее находить проблемные участки. Для разных типов ошибок и несоответствий используются отдельные цвета, благодаря чему проще ориентироваться при анализе большого количества данных.
Zafuse поддерживает пакетную обработку и позволяет одновременно анализировать несколько файлов. Встроенные инструменты сравнения отображают найденные отличия между разделами и параметрами, а также показывают подробную информацию по обнаруженным проблемам. Дополнительно программа поддерживает создание отчетов по итогам проверки, что может быть полезно для документирования результатов анализа или последующей работы с конфигурациями.
Список основных возможностей Zafuse:
- Проверка INI-файлов на ошибки и некорректные параметры.
- Сравнение структуры и содержимого нескольких файлов.
- Поиск отсутствующих и повторяющихся ключей.
- Пакетная обработка файлов и папок.
- Цветовая маркировка результатов анализа.
- Просмотр различий между разделами и параметрами.
- Автоматическое отображение результатов после загрузки файлов.
- Создание и экспорт отчетов по результатам проверки.
- Поддержка работы с большими наборами конфигурационных файлов.
- Упрощенный просмотр структуры INI-файлов.
С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...
Небольшая бесплатная утилита, благодаря которой можно быстро и легко переназначить...
Приложение для автоматического нажатия клавиш, идеально подходящее для игр и других...
MiniBin - небольшая утилита, которая дополнит Вашу панель уведомлений (системный трей) иконкой Корзины...
Бесплатная и удобная в эксплуатации утилита, позволяющая пользователю выбрать внешний...
Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...
Отзывы о программе Zafuse
Admin
Отзывов о программе Zafuse 26.5 пока нет, можете добавить...