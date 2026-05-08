Zafuse — приложение для анализа, проверки и сравнения INI-файлов в среде Windows. Программа предназначена для работы с конфигурационными файлами и помогает обнаруживать ошибки, дублирующиеся параметры, отсутствующие ключи и различия между структурами файлов. Поддерживается обработка как отдельных INI-файлов, так и целых папок, что удобно при работе с крупными наборами конфигураций.

Приложение ориентировано на быстрый просмотр содержимого и структуры файлов без необходимости использовать сложные редакторы или выполнять проверку вручную. После загрузки файлов результаты анализа отображаются автоматически, а встроенная система цветовой маркировки помогает быстрее находить проблемные участки. Для разных типов ошибок и несоответствий используются отдельные цвета, благодаря чему проще ориентироваться при анализе большого количества данных.

Zafuse поддерживает пакетную обработку и позволяет одновременно анализировать несколько файлов. Встроенные инструменты сравнения отображают найденные отличия между разделами и параметрами, а также показывают подробную информацию по обнаруженным проблемам. Дополнительно программа поддерживает создание отчетов по итогам проверки, что может быть полезно для документирования результатов анализа или последующей работы с конфигурациями.

Список основных возможностей Zafuse: