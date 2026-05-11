Apidog — приложение для проектирования, тестирования и сопровождения API, объединяющее основные инструменты для работы с интерфейсами в единой среде. Программа подходит для разработки REST API, подготовки документации, проверки запросов и организации совместной работы внутри команды.

Приложение поддерживает создание API-проектов с последующей отладкой, мокированием и автоматизированным тестированием. В рабочем пространстве предусмотрены инструменты для настройки запросов, проверки ответов сервера, подготовки сценариев тестирования и формирования отчетов.

Основные функции распределены по логическим разделам, а встроенные примеры помогают быстрее разобраться с настройкой и тестированием. Поддерживаются инструменты для CI/CD, совместного редактирования проектов и хранения документации. Apidog может использоваться в командах разработки, тестирования и сопровождения веб-сервисов, мобильных приложений и внутренних корпоративных систем.

Список основных возможностей приложения Apidog: