Apidog для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от $9.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.8.28 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Anakin AI, Inc.
|Категория:
|Средства разработки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|188.51 Мб
|СКАЧАТЬ
Apidog — приложение для проектирования, тестирования и сопровождения API, объединяющее основные инструменты для работы с интерфейсами в единой среде. Программа подходит для разработки REST API, подготовки документации, проверки запросов и организации совместной работы внутри команды.
Приложение поддерживает создание API-проектов с последующей отладкой, мокированием и автоматизированным тестированием. В рабочем пространстве предусмотрены инструменты для настройки запросов, проверки ответов сервера, подготовки сценариев тестирования и формирования отчетов.
Основные функции распределены по логическим разделам, а встроенные примеры помогают быстрее разобраться с настройкой и тестированием. Поддерживаются инструменты для CI/CD, совместного редактирования проектов и хранения документации. Apidog может использоваться в командах разработки, тестирования и сопровождения веб-сервисов, мобильных приложений и внутренних корпоративных систем.
Список основных возможностей приложения Apidog:
- Создание и редактирование API-проектов.
- Подготовка и хранение документации API.
- Тестирование и отладка запросов.
- Поддержка мокирования API.
- Автоматизированные сценарии тестирования.
- Инструменты для CI/CD процессов.
- Формирование отчетов по тестам.
- Совместная работа над проектами.
- Структурированный интерфейс с примерами и подсказками.
- Поддержка работы с REST API и связанными сервисами.
Бесплатная IDE для разработки на Python с открытым исходным кодом, предоставляющая мощные...
Простой и надёжный инструмент, необходимый каждому веб-мастеру, включающий набор...
Unity - полностью укомплектованная платформа для разработки игр, включающая в себя мощный...
Android Studio 2025.3.4.6 Panda 4
Полностью укомплектованная платформа для разработки и тестирования приложений под операционную систему Android...
Adobe AIR - среда для выполнения, благодаря которой появляется возможность преобразовать...
Resource Hacker - бесплатная утилита, предназначенная для просмотра, изменения, добавления,...
Отзывы о программе Apidog
Admin
Отзывов о программе Apidog 2.8.28 пока нет, можете добавить...