Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от $9.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.8.28 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Средства разработки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:188.51 Мб
Apidog — приложение для проектирования, тестирования и сопровождения API, объединяющее основные инструменты для работы с интерфейсами в единой среде. Программа подходит для разработки REST API, подготовки документации, проверки запросов и организации совместной работы внутри команды.

Приложение поддерживает создание API-проектов с последующей отладкой, мокированием и автоматизированным тестированием. В рабочем пространстве предусмотрены инструменты для настройки запросов, проверки ответов сервера, подготовки сценариев тестирования и формирования отчетов.

Основные функции распределены по логическим разделам, а встроенные примеры помогают быстрее разобраться с настройкой и тестированием. Поддерживаются инструменты для CI/CD, совместного редактирования проектов и хранения документации. Apidog может использоваться в командах разработки, тестирования и сопровождения веб-сервисов, мобильных приложений и внутренних корпоративных систем.

Список основных возможностей приложения Apidog:

  • Создание и редактирование API-проектов.
  • Подготовка и хранение документации API.
  • Тестирование и отладка запросов.
  • Поддержка мокирования API.
  • Автоматизированные сценарии тестирования.
  • Инструменты для CI/CD процессов.
  • Формирование отчетов по тестам.
  • Совместная работа над проектами.
  • Структурированный интерфейс с примерами и подсказками.
  • Поддержка работы с REST API и связанными сервисами.
