HT Parental Controls — программа для родительского контроля и ограничения доступа к нежелательному контенту на ПК. Предназначено для контроля активности детей в интернете и помогает настроить безопасную среду для использования ПК дома. С помощью программы можно отслеживать посещаемые сайты, используемые приложения и ограничивать доступ к отдельным ресурсам или функциям системы.

Приложение поддерживает настройку правил безопасности, фильтрацию веб-контента и контроль времени работы за компьютером. Присутствует возможность создавать ограничения для отдельных сайтов, доменов и программ, а также управлять доступом к системным параметрам Windows. Для защиты настроек предусмотрена установка пароля и возможность скрытой работы программы в фоновом режиме.

HT Parental Controls позволяет просматривать отчеты об активности пользователя: историю посещений сайтов, список запущенных приложений и данные о действиях за компьютером. Дополнительно поддерживается функция создания скриншотов экрана для контроля использования устройства. Благодаря встроенному расписанию экранного времени можно ограничить продолжительность работы за компьютером и задать периоды доступа.

Список основных возможностей HT Parental Controls: