HT Parental Controls для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от $7.50
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|26.5.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|HT Vector
|Категория:
|Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.4 Мб
HT Parental Controls — программа для родительского контроля и ограничения доступа к нежелательному контенту на ПК. Предназначено для контроля активности детей в интернете и помогает настроить безопасную среду для использования ПК дома. С помощью программы можно отслеживать посещаемые сайты, используемые приложения и ограничивать доступ к отдельным ресурсам или функциям системы.
Приложение поддерживает настройку правил безопасности, фильтрацию веб-контента и контроль времени работы за компьютером. Присутствует возможность создавать ограничения для отдельных сайтов, доменов и программ, а также управлять доступом к системным параметрам Windows. Для защиты настроек предусмотрена установка пароля и возможность скрытой работы программы в фоновом режиме.
HT Parental Controls позволяет просматривать отчеты об активности пользователя: историю посещений сайтов, список запущенных приложений и данные о действиях за компьютером. Дополнительно поддерживается функция создания скриншотов экрана для контроля использования устройства. Благодаря встроенному расписанию экранного времени можно ограничить продолжительность работы за компьютером и задать периоды доступа.
Список основных возможностей HT Parental Controls:
- Контроль посещаемых сайтов и интернет-активности.
- Блокировка отдельных сайтов, доменов и приложений.
- Настройка ограничений для системных параметров Windows.
- Создание расписания экранного времени.
- Просмотр отчетов об использовании компьютера.
- Фоновая работа программы.
- Защита настроек с помощью пароля.
- Создание скриншотов активности пользователя.
- Фильтрация нежелательного контента.
- Контроль доступа детей к интернету и программам.
