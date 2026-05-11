HT Parental Controls для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от $7.50
Ограничение:14 дней
Версия:26.5.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Контроль доступа
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1.4 Мб
HT Parental Controls — программа для родительского контроля и ограничения доступа к нежелательному контенту на ПК. Предназначено для контроля активности детей в интернете и помогает настроить безопасную среду для использования ПК дома. С помощью программы можно отслеживать посещаемые сайты, используемые приложения и ограничивать доступ к отдельным ресурсам или функциям системы.

Приложение поддерживает настройку правил безопасности, фильтрацию веб-контента и контроль времени работы за компьютером. Присутствует возможность создавать ограничения для отдельных сайтов, доменов и программ, а также управлять доступом к системным параметрам Windows. Для защиты настроек предусмотрена установка пароля и возможность скрытой работы программы в фоновом режиме.

HT Parental Controls позволяет просматривать отчеты об активности пользователя: историю посещений сайтов, список запущенных приложений и данные о действиях за компьютером. Дополнительно поддерживается функция создания скриншотов экрана для контроля использования устройства. Благодаря встроенному расписанию экранного времени можно ограничить продолжительность работы за компьютером и задать периоды доступа.

Список основных возможностей HT Parental Controls:

  • Контроль посещаемых сайтов и интернет-активности.
  • Блокировка отдельных сайтов, доменов и приложений.
  • Настройка ограничений для системных параметров Windows.
  • Создание расписания экранного времени.
  • Просмотр отчетов об использовании компьютера.
  • Фоновая работа программы.
  • Защита настроек с помощью пароля.
  • Создание скриншотов активности пользователя.
  • Фильтрация нежелательного контента.
  • Контроль доступа детей к интернету и программам.
