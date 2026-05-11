Home AI — приложение для создания и визуализации интерьеров и внешних пространств с использованием технологий искусственного интеллекта. Сервис помогает быстро подобрать оформление для квартиры, дома, сада или отдельных комнат на основе фотографии помещения. Достаточно загрузить снимок пространства, выбрать стиль оформления или добавить изображение-пример, после чего приложение сформирует обновлённый вариант дизайна с учетом планировки и особенностей объекта.

Home AI позволяет экспериментировать с разными стилями оформления без необходимости вручную создавать сложные проекты. Присутствует возможность протестировать несколько вариантов интерьера, изменить отдельные элементы комнаты или полностью преобразить пространство.

Сервис поддерживает работу как с внутренними помещениями, так и с внешними зонами: дворами, террасами, садами и зонами отдыха. Результаты обработки можно сохранять, сравнивать между собой и использовать в качестве основы для дальнейшего ремонта или обустройства жилья.

Список основных возможностей Home AI: