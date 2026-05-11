|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|HubX
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|79.94 Мб
Home AI — приложение для создания и визуализации интерьеров и внешних пространств с использованием технологий искусственного интеллекта. Сервис помогает быстро подобрать оформление для квартиры, дома, сада или отдельных комнат на основе фотографии помещения. Достаточно загрузить снимок пространства, выбрать стиль оформления или добавить изображение-пример, после чего приложение сформирует обновлённый вариант дизайна с учетом планировки и особенностей объекта.
Home AI позволяет экспериментировать с разными стилями оформления без необходимости вручную создавать сложные проекты. Присутствует возможность протестировать несколько вариантов интерьера, изменить отдельные элементы комнаты или полностью преобразить пространство.
Сервис поддерживает работу как с внутренними помещениями, так и с внешними зонами: дворами, террасами, садами и зонами отдыха. Результаты обработки можно сохранять, сравнивать между собой и использовать в качестве основы для дальнейшего ремонта или обустройства жилья.
Список основных возможностей Home AI:
- Создание дизайна интерьера и экстерьера по фотографии помещения.
- Поддержка спален, гостиных, кухонь, ванных комнат, садов и придомовых территорий.
- Выбор различных стилей оформления для визуализации пространства.
- Использование изображений-референсов для генерации похожего дизайна
- Изменение цвета стен, мебели, декора и отдельных элементов интерьера
- Подбор вариантов оформления с учетом особенностей помещения.
- Создание нескольких дизайн-концепций для одного объекта.
- Сохранение готовых проектов и быстрый доступ к ним.
- Возможность делиться результатами с друзьями, семьей или специалистами.
- Поддержка визуального планирования ремонта и обновления интерьера.
Отзывы о программе Home AI
Admin
Отзывов о программе Home AI 1.7.8 пока нет, можете добавить...