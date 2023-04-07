NatureID - приложение, которое понравится всем любителям живой природы. Программа предназначена для распознавания растений, а также содержит исчерпывающую базу данных по растениям, предлагает много полезных и интересных статей, советов по садоводству и уходу за растениями.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно просто сфокусировать камеру на растении, которое хотите распознать, и сделать снимок. Перейдите на описание растения, гриба, камня или насекомого.

Добавьте растение в My Plants. Также можно установить напоминания об уходе, и диагностировать растение с помощью встроенного идентификатора болезней растений.

Можно установить себе напоминания о поливе, опрыскивании, подкормке и повороте растения к солнцу — и уход за растением будет приносить только удовольствие.

Особенности NatureID: