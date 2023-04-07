NatureID для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.39.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:30,22 Мб
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NatureID - приложение, которое понравится всем любителям живой природы. Программа предназначена для распознавания растений, а также содержит исчерпывающую базу данных по растениям, предлагает много полезных и интересных статей, советов по садоводству и уходу за растениями.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно просто сфокусировать камеру на растении, которое хотите распознать, и сделать снимок. Перейдите на описание растения, гриба, камня или насекомого.
Добавьте растение в My Plants. Также можно установить напоминания об уходе, и диагностировать растение с помощью встроенного идентификатора болезней растений.

Можно установить себе напоминания о поливе, опрыскивании, подкормке и повороте растения к солнцу — и уход за растением будет приносить только удовольствие.

Особенности NatureID:

  • Определяйте более 15 000 природных объектов с точностью до 95%.
  • Читайте полезную информацию о растениях, грибах, камнях и насекомых.
  • Поиск по названию — быстро находите растение, введя название вида в поисковую строку.
  • Подбирайте нужные растения с помощью фильтров в поиске.
  • Делайте новые фото или загружайте фото с вашего устройства.
  • Наслаждайтесь удобным и красивым интерфейсом.
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