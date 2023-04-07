NatureID для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.39.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AIBY Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30,22 Мб
NatureID - приложение, которое понравится всем любителям живой природы. Программа предназначена для распознавания растений, а также содержит исчерпывающую базу данных по растениям, предлагает много полезных и интересных статей, советов по садоводству и уходу за растениями.
Пользоваться приложением очень просто - достаточно просто сфокусировать камеру на растении, которое хотите распознать, и сделать снимок. Перейдите на описание растения, гриба, камня или насекомого.
Добавьте растение в My Plants. Также можно установить напоминания об уходе, и диагностировать растение с помощью встроенного идентификатора болезней растений.
Можно установить себе напоминания о поливе, опрыскивании, подкормке и повороте растения к солнцу — и уход за растением будет приносить только удовольствие.
Особенности NatureID:
- Определяйте более 15 000 природных объектов с точностью до 95%.
- Читайте полезную информацию о растениях, грибах, камнях и насекомых.
- Поиск по названию — быстро находите растение, введя название вида в поисковую строку.
- Подбирайте нужные растения с помощью фильтров в поиске.
- Делайте новые фото или загружайте фото с вашего устройства.
- Наслаждайтесь удобным и красивым интерфейсом.
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Admin
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