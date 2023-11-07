Lux Meter для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,07 Мб
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Lux Meter - это простой и удобный способ измерить интенсивность света (в лк или фк) с помощью вашего смартфона. Независимо от того, на работе ли вы, дома или в учебном заведении, это приложение поможет вам оценить яркость вашей обстановки и корректировать ее под ваши потребности.

Основные возможности Lux Meter:

  • Гибкость интерфейса: Переключение между аналоговым и цифровым режимами для удобства использования.
  • Калибровка: Поддержка калибровки, учитывая различия в датчиках света на разных устройствах.
  • Простота использования: Полная функциональность приложения с легким и интуитивно понятным интерфейсом.
  • Сохранение данных: Автоматическое сохранение измерений и возможность просмотра их в удобной форме позднее.
  • Статистика: Отображение минимальных, максимальных и средних значений освещенности в удобных графиках и диаграммах.
  • Настройки: Возможность настройки максимального уровня освещенности на счетчике, чтобы получать уведомления при превышении заданного уровня.

С Lux Meter Application, вы всегда будете в курсе уровня освещенности в вашем окружении, что позволит вам создать комфортное рабочее или домашнее пространство без лишних хлопот. Простое в использовании, надежное и бесплатное приложение - ваш незаменимый помощник для контроля за светом в вашей жизни.

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