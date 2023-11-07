Lux Meter для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Coolexp
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,07 Мб
|СКАЧАТЬ
Lux Meter - это простой и удобный способ измерить интенсивность света (в лк или фк) с помощью вашего смартфона. Независимо от того, на работе ли вы, дома или в учебном заведении, это приложение поможет вам оценить яркость вашей обстановки и корректировать ее под ваши потребности.
Основные возможности Lux Meter:
- Гибкость интерфейса: Переключение между аналоговым и цифровым режимами для удобства использования.
- Калибровка: Поддержка калибровки, учитывая различия в датчиках света на разных устройствах.
- Простота использования: Полная функциональность приложения с легким и интуитивно понятным интерфейсом.
- Сохранение данных: Автоматическое сохранение измерений и возможность просмотра их в удобной форме позднее.
- Статистика: Отображение минимальных, максимальных и средних значений освещенности в удобных графиках и диаграммах.
- Настройки: Возможность настройки максимального уровня освещенности на счетчике, чтобы получать уведомления при превышении заданного уровня.
С Lux Meter Application, вы всегда будете в курсе уровня освещенности в вашем окружении, что позволит вам создать комфортное рабочее или домашнее пространство без лишних хлопот. Простое в использовании, надежное и бесплатное приложение - ваш незаменимый помощник для контроля за светом в вашей жизни.
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Admin
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