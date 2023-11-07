Lux Meter - это простой и удобный способ измерить интенсивность света (в лк или фк) с помощью вашего смартфона. Независимо от того, на работе ли вы, дома или в учебном заведении, это приложение поможет вам оценить яркость вашей обстановки и корректировать ее под ваши потребности.

Основные возможности Lux Meter:

Гибкость интерфейса: Переключение между аналоговым и цифровым режимами для удобства использования.

Калибровка: Поддержка калибровки, учитывая различия в датчиках света на разных устройствах.

Простота использования: Полная функциональность приложения с легким и интуитивно понятным интерфейсом.

Сохранение данных: Автоматическое сохранение измерений и возможность просмотра их в удобной форме позднее.

Статистика: Отображение минимальных, максимальных и средних значений освещенности в удобных графиках и диаграммах.

Настройки: Возможность настройки максимального уровня освещенности на счетчике, чтобы получать уведомления при превышении заданного уровня.

С Lux Meter Application, вы всегда будете в курсе уровня освещенности в вашем окружении, что позволит вам создать комфортное рабочее или домашнее пространство без лишних хлопот. Простое в использовании, надежное и бесплатное приложение - ваш незаменимый помощник для контроля за светом в вашей жизни.