What To Do — приложение, которое помогает находить идеи для веселого и интересного времяпрепровождения. Если вам скучно или вы не знаете, чем заняться, это приложение предложит разнообразные задания, которые помогут разнообразить день, вне зависимости от того, находитесь ли вы дома, на улице или в компании друзей. В приложении собраны 100 добрых и веселых идей для того, чтобы добавить ярких впечатлений в каждый день.

Приложение предоставляет два режима работы. В первом можно получать случайные задания, которые подкидывают новые идеи для действий. Во втором режиме ежедневно предлагается 4 новых задания, которые можно выполнить и отметить в календаре, фиксируя каждый день и создавая приятные воспоминания.

Основные возможности What To Do: