Cтаканчик для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.12.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Semenchenko Ivan
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 805 | Статистика
|Размер:
|10,87 Мб
|СКАЧАТЬ
Cтаканчик - за 5 минут, пока вы пьете кофе, вы можете узнать необычайно много удивительной и необыкновенной информации. Не верите?
А вы знали что, история бумажного стаканчика из которых мы привыкли пить кофе и который изображен на иконке, началась в далеком 1907 году! Американцы из Канзаса Лоуренс Луэллен и Хью Мур для своих автоматов по продаже газировки сделали первый бумажный стаканчик.
Настолько вовремя появились эти бумажные стаканчики, что они быстро завоевали популярность в Америке и по всему миру. Через пять лет стаканчики использовались везде: и в торговых автоматах, и кафе, и школах, и поездах, и офисах.
Для прочтения этого кусочка из истории у вас ушло примерно 25 секунд, так как средняя скорость чтения человека составляет 1500 знаков в минуту!
Представьте сколько удивительного, необычного, невероятного и интересного проходит мимо нас каждый день.
Это лучшее приложение о самом интересном и необычном. Тысячи научных статей и психологических тестов помогут каждый день развиваться и взглянуть на мир другими глазами.
- Теперь при чтении экран не будет отключаться.
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Отзывы о программе Cтаканчик
Admin
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