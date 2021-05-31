Cтаканчик для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.12.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 805 | Статистика
Размер:10,87 Мб
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Cтаканчик - за 5 минут, пока вы пьете кофе, вы можете узнать необычайно много удивительной и необыкновенной информации. Не верите?

А вы знали что, история бумажного стаканчика из которых мы привыкли пить кофе и который изображен на иконке, началась в далеком 1907 году! Американцы из Канзаса Лоуренс Луэллен и Хью Мур для своих автоматов по продаже газировки сделали первый бумажный стаканчик.

Настолько вовремя появились эти бумажные стаканчики, что они быстро завоевали популярность в Америке и по всему миру. Через пять лет стаканчики использовались везде: и в торговых автоматах, и кафе, и школах, и поездах, и офисах.

Для прочтения этого кусочка из истории у вас ушло примерно 25 секунд, так как средняя скорость чтения человека составляет 1500 знаков в минуту!

Представьте сколько удивительного, необычного, невероятного и интересного проходит мимо нас каждый день.

Это лучшее приложение о самом интересном и необычном. Тысячи научных статей и психологических тестов помогут каждый день развиваться и взглянуть на мир другими глазами.

Что нового в Cтаканчик 1.12.1?
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