Microsoft Edit для Windows

share
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.0 | Сообщить о новой версии
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1.1 Мб
Microsoft Edit — текстовый редактор для командной строки, предназначенный для работы с текстовыми файлами в консоли Windows и GNU/Linux. Приложение ориентировано на базовое редактирование текста без сложного интерфейса и лишних функций. Редактор запускается прямо из терминала и подходит для быстрого просмотра и изменения файлов в локальной системе.

Проект создан как современная замена классического EDIT.COM из состава MS-DOS. В 64-битных версиях Windows старый редактор отсутствует из-за несовместимости с современной архитектурой, поэтому Microsoft разработала новый инструмент с аналогичной концепцией работы. Программа распространяется с открытым исходным кодом, написана на языке Rust и доступна для свободного скачивания через GitHub. В дальнейшем Microsoft планирует включить Edit в состав Windows 11.

Текущая версия ориентирована на минимальный набор функций, необходимых для повседневной работы с текстом. Редактор поддерживает быстрое открытие файлов большого размера, управление с клавиатуры, поиск и замену текста, а также работу сразу с несколькими документами. Отдельное внимание уделено скорости запуска и отклика интерфейса при обработке содержимого файлов.

Список основных возможностей Microsoft Edit:

  • Работа с текстовыми файлами через командную строку.
  • Поддержка Windows и GNU/Linux.
  • Высокая скорость открытия и обработки крупных файлов.
  • Одновременная работа с несколькими документами.
  • Поиск и замена текста.
  • Управление функциями через сочетания клавиш.
  • Поддержка работы мыши внутри редактора.
  • Открытый исходный код.
  • Разработка на языке Rust.
  • Распространение по лицензии MIT
  • Интеграция с терминальной средой без графического интерфейса.
