Microsoft Edit для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.0
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Microsoft Corporation
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.1 Мб
Microsoft Edit — текстовый редактор для командной строки, предназначенный для работы с текстовыми файлами в консоли Windows и GNU/Linux. Приложение ориентировано на базовое редактирование текста без сложного интерфейса и лишних функций. Редактор запускается прямо из терминала и подходит для быстрого просмотра и изменения файлов в локальной системе.
Проект создан как современная замена классического EDIT.COM из состава MS-DOS. В 64-битных версиях Windows старый редактор отсутствует из-за несовместимости с современной архитектурой, поэтому Microsoft разработала новый инструмент с аналогичной концепцией работы. Программа распространяется с открытым исходным кодом, написана на языке Rust и доступна для свободного скачивания через GitHub. В дальнейшем Microsoft планирует включить Edit в состав Windows 11.
Текущая версия ориентирована на минимальный набор функций, необходимых для повседневной работы с текстом. Редактор поддерживает быстрое открытие файлов большого размера, управление с клавиатуры, поиск и замену текста, а также работу сразу с несколькими документами. Отдельное внимание уделено скорости запуска и отклика интерфейса при обработке содержимого файлов.
Список основных возможностей Microsoft Edit:
- Работа с текстовыми файлами через командную строку.
- Поддержка Windows и GNU/Linux.
- Высокая скорость открытия и обработки крупных файлов.
- Одновременная работа с несколькими документами.
- Поиск и замена текста.
- Управление функциями через сочетания клавиш.
- Поддержка работы мыши внутри редактора.
- Открытый исходный код.
- Разработка на языке Rust.
- Распространение по лицензии MIT
- Интеграция с терминальной средой без графического интерфейса.
