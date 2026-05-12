Microsoft Edit — текстовый редактор для командной строки, предназначенный для работы с текстовыми файлами в консоли Windows и GNU/Linux. Приложение ориентировано на базовое редактирование текста без сложного интерфейса и лишних функций. Редактор запускается прямо из терминала и подходит для быстрого просмотра и изменения файлов в локальной системе.

Проект создан как современная замена классического EDIT.COM из состава MS-DOS. В 64-битных версиях Windows старый редактор отсутствует из-за несовместимости с современной архитектурой, поэтому Microsoft разработала новый инструмент с аналогичной концепцией работы. Программа распространяется с открытым исходным кодом, написана на языке Rust и доступна для свободного скачивания через GitHub. В дальнейшем Microsoft планирует включить Edit в состав Windows 11.

Текущая версия ориентирована на минимальный набор функций, необходимых для повседневной работы с текстом. Редактор поддерживает быстрое открытие файлов большого размера, управление с клавиатуры, поиск и замену текста, а также работу сразу с несколькими документами. Отдельное внимание уделено скорости запуска и отклика интерфейса при обработке содержимого файлов.

Список основных возможностей Microsoft Edit: