Simple Music Player — приложение для воспроизведения музыки и аудиофайлов на Android-устройствах. Поддерживает работу без подключения к интернету и подходит для прослушивания MP3-композиций, подкастов и локальной аудиотеки.

Приложение автоматически находит аудиофайлы во внутренней памяти телефона и на SD-карте, позволяет сортировать музыку по папкам, исполнителям и плейлистам. Можно создавать собственные списки воспроизведения, изменять названия треков и редактировать информацию о файлах. Поддерживаются функции перемешивания, повторного воспроизведения, перемотки и переключения треков.

Встроенный эквалайзер позволяет настраивать звучание под разные музыкальные жанры и типы наушников или акустики. Доступны готовые аудиопрофили для поп-музыки, рока, классики, электронной музыки и других направлений. Также приложение поддерживает таймер сна, который автоматически отключает воспроизведение через заданное время.

Управлять проигрывателем можно через строку уведомлений, виджет рабочего стола или кнопки гарнитуры. Дополнительно предусмотрена настройка цветов интерфейса и элементов управления.

Список основных возможностей Simple Music Player: