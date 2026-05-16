Simple Music Player для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Simple Mobile Tools
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|31.63 Мб
Simple Music Player — приложение для воспроизведения музыки и аудиофайлов на Android-устройствах. Поддерживает работу без подключения к интернету и подходит для прослушивания MP3-композиций, подкастов и локальной аудиотеки.
Приложение автоматически находит аудиофайлы во внутренней памяти телефона и на SD-карте, позволяет сортировать музыку по папкам, исполнителям и плейлистам. Можно создавать собственные списки воспроизведения, изменять названия треков и редактировать информацию о файлах. Поддерживаются функции перемешивания, повторного воспроизведения, перемотки и переключения треков.
Встроенный эквалайзер позволяет настраивать звучание под разные музыкальные жанры и типы наушников или акустики. Доступны готовые аудиопрофили для поп-музыки, рока, классики, электронной музыки и других направлений. Также приложение поддерживает таймер сна, который автоматически отключает воспроизведение через заданное время.
Управлять проигрывателем можно через строку уведомлений, виджет рабочего стола или кнопки гарнитуры. Дополнительно предусмотрена настройка цветов интерфейса и элементов управления.
Список основных возможностей Simple Music Player:
- Поддержка MP3 и других популярных аудиоформатов.
- Работа без подключения к интернету.
- Автоматический поиск музыки на устройстве и SD-карте.
- Создание и редактирование плейлистов.
- Эквалайзер с готовыми звуковыми профилями.
- Таймер автоматического отключения музыки.
- Управление через уведомления и виджеты.
- Поддержка кнопок гарнитуры.
- Редактирование информации о треках.
- Настройка цветов интерфейса.
- Сортировка музыки по папкам и исполнителям.
- Поддержка нескольких языков.
- Функции перемешивания и повторного воспроизведения.
- Обмен аудиофайлами.
