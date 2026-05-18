NextDiff для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TkoSoft
|Категория:
|Сравнение, Синхронизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.22 Мб
|СКАЧАТЬ
NextDiff — программа для сравнения содержимого файлов и поиска различий между документами. Подходит для проверки текстов, редакций документов, исходного кода и других файлов, в которых важно быстро определить изменения между двумя версиями. Утилита автоматически анализирует содержимое и отображает несовпадающие фрагменты с визуальным выделением строк и текста.
Программа поддерживает не только обычные текстовые форматы, но и документы PDF, DOCX, PPTX и другие типы файлов. Для обработки таких форматов используется интеграция с Apache Tika. Благодаря этому NextDiff можно применять для работы с офисными документами без необходимости их предварительного преобразования в текст.
Дополнительно приложение позволяет настроить параметры сравнения. Можно включить или отключить учёт регистра символов, игнорирование пробелов, пустых строк и отступов. Также доступны настройки цветов выделения для разных типов изменений. Для корректной работы расширенной обработки документов требуется установленный JDK.
Список основных возможностей NextDiff:
- Сравнение двух файлов с автоматическим поиском различий.
- Поддержка текстовых документов и офисных форматов.
- Работа с PDF, DOCX, PPTX и другими файлами через Apache Tika.
- Подсветка изменённых строк и отдельных фрагментов текста.
- Отображение количества совпадающих и отличающихся строк.
- Настройка сравнения с учётом регистра символов.
- Игнорирование пробелов, пустых строк и форматирования.
- Изменение цветов выделения различий.
- Простой интерфейс без сложной настройки.
- Быстрая обработка документов большого объёма.
Razer Synapse 3 (1.14.0.500) / 4 (4.0.563)
Полезный софт, представляющий собой сеть настроек для геймеров на базе облачного...
Folder Size - программа для анализа жестких дисков компьютера, которая отображает размер всех файлов и папок на них...
Бесплатная утилита для сравнения и синхронизации файлов в каталогах. Отличается быстродействием и удобным понятным интерфейсом...
Open Source инструмент сравнения и слияния для Windows. Может сравнивать как файлы, так и папки,...
Compare It! - Утилита сравнения и слияния текстовых файлов. 2 панели, подсветка различий в...
Файловая утилита для мониторинга в режиме реального времени всех изменений на жестких дисках или в определенных папках...
Отзывы о программе NextDiff
Admin
Отзывов о программе NextDiff 1.0 пока нет, можете добавить...