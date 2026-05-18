NextDiff для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Сравнение, Синхронизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3.22 Мб
NextDiff — программа для сравнения содержимого файлов и поиска различий между документами. Подходит для проверки текстов, редакций документов, исходного кода и других файлов, в которых важно быстро определить изменения между двумя версиями. Утилита автоматически анализирует содержимое и отображает несовпадающие фрагменты с визуальным выделением строк и текста.

Программа поддерживает не только обычные текстовые форматы, но и документы PDF, DOCX, PPTX и другие типы файлов. Для обработки таких форматов используется интеграция с Apache Tika. Благодаря этому NextDiff можно применять для работы с офисными документами без необходимости их предварительного преобразования в текст.

Дополнительно приложение позволяет настроить параметры сравнения. Можно включить или отключить учёт регистра символов, игнорирование пробелов, пустых строк и отступов. Также доступны настройки цветов выделения для разных типов изменений. Для корректной работы расширенной обработки документов требуется установленный JDK.

Список основных возможностей NextDiff:

  • Сравнение двух файлов с автоматическим поиском различий.
  • Поддержка текстовых документов и офисных форматов.
  • Работа с PDF, DOCX, PPTX и другими файлами через Apache Tika.
  • Подсветка изменённых строк и отдельных фрагментов текста.
  • Отображение количества совпадающих и отличающихся строк.
  • Настройка сравнения с учётом регистра символов.
  • Игнорирование пробелов, пустых строк и форматирования.
  • Изменение цветов выделения различий.
  • Простой интерфейс без сложной настройки.
  • Быстрая обработка документов большого объёма.

 

