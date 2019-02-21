DiskPulse - файловая утилита для мониторинга в режиме реального времени всех изменений на жестких дисках или в определенных папках. Чем раньше будет обнаружен какой-либо процесс, который происходит вопреки желанию пользователя или протекает не так как ожидалось, тем проще и безопаснее его решить, что собственно говоря и помогает сделать эта программа.

Удобно, что все изменения сохраняются в статистических журналах (логах), где можно посмотреть историю изменений, если что-то упущено или произошло без Вашего присутствия. Интерфейс приложения не имеет русской локализации, но выполнен в достаточно удобном и понятном виде, поэтому разобраться с настройками не составит особого труда.