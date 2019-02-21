DiskPulse для Windows

DiskPulse 11.6.18

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Описание DiskPulse 11.6.18Описание   Скачать DiskPulse 11.6.18СКАЧАТЬ (5,82 Мб) Скриншоты DiskPulse 11.6.18Скриншоты (4)   Статистика DiskPulse 11.6.18Статистика   Отзывы о DiskPulse 11.6.18Отзывы (0)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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DiskPulse - файловая утилита для мониторинга в режиме реального времени всех изменений на жестких дисках или в определенных папках. Чем раньше будет обнаружен какой-либо процесс, который происходит вопреки желанию пользователя или протекает не так как ожидалось, тем проще и безопаснее его решить, что собственно говоря и помогает сделать эта программа.

Удобно, что все изменения сохраняются в статистических журналах (логах), где можно посмотреть историю изменений, если что-то упущено или произошло без Вашего присутствия. Интерфейс приложения не имеет русской локализации, но выполнен в достаточно удобном и понятном виде, поэтому разобраться с настройками не составит особого труда.

Что нового в DiskPulse 11.6.18?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлен ряд ошибок
Скриншоты DiskPulse:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 993
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСравнение, Синхронизация
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