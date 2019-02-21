Folder Size 4.0.0.0
Folder Size - программа для анализа жестких дисков компьютера, которая отображает размер всех файлов и папок на них
Allway Sync 19.0.3
Allway Sync бесплатная программа для синхронизации файлов и каталогов. Allway Sync использует инновационные алгоритмы чтобы синхронизовать Ваши данные между
Dropbox 66.4.84
Dropbox - бесплатный и удобный в использовании клиент для работы с облачным сервисом хранения данных. Приложение позволяет пользователю обмениваться файлами,
FreeFileSync 10.9
FreeFileSync - бесплатная утилита для сравнения и синхронизации файлов в каталогах. Отличается быстродействием и удобным понятным интерфейсом
Microsoft ActiveSync 4.5
Microsoft ActiveSync - бесплатная утилита от компании Microsoft, предназначенная для синхронизации различных мобильных устройств под управлением Windows Mobile с ПК.
BitTorrent Sync 2.3.5.365
Bittorrent Sync - мощная, бесплатная программа, с помощью которой вы сможете синхронизировать данные между различными устройствами по протоколу BitTorrent. Теперь вы