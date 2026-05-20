Batch Rename Tool — приложение для массового переименования файлов с поддержкой гибких правил обработки имен. Программа предназначена для упорядочивания коллекций документов, изображений, архивов, музыкальных файлов и других данных, когда требуется быстро изменить названия сразу у нескольких объектов. Инструмент подходит как для обычной сортировки файлов, так и для подготовки структурированных каталогов перед переносом, архивированием или публикацией.

Используется система настраиваемых правил, позволяющая изменять имена файлов по заданным параметрам. Поддерживаются операции вставки, удаления и замены символов, а также редактирование определенных участков имени. Благодаря этому можно формировать единый стиль именования и сокращать время на ручную обработку файлов.

Интерфейс выполнен в минималистичном стиле и ориентирован на быстрое выполнение задач без перегруженных меню и сложной навигации. Все основные инструменты доступны из главного окна программы, а настройки переименования можно сохранять в виде предустановок для повторного использования.

Список основных возможностей Batch Rename Tool: