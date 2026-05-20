Batch Rename Tool для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TkoSoft
|Категория:
|Переименование файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.49 Мб
|СКАЧАТЬ
Batch Rename Tool — приложение для массового переименования файлов с поддержкой гибких правил обработки имен. Программа предназначена для упорядочивания коллекций документов, изображений, архивов, музыкальных файлов и других данных, когда требуется быстро изменить названия сразу у нескольких объектов. Инструмент подходит как для обычной сортировки файлов, так и для подготовки структурированных каталогов перед переносом, архивированием или публикацией.
Используется система настраиваемых правил, позволяющая изменять имена файлов по заданным параметрам. Поддерживаются операции вставки, удаления и замены символов, а также редактирование определенных участков имени. Благодаря этому можно формировать единый стиль именования и сокращать время на ручную обработку файлов.
Интерфейс выполнен в минималистичном стиле и ориентирован на быстрое выполнение задач без перегруженных меню и сложной навигации. Все основные инструменты доступны из главного окна программы, а настройки переименования можно сохранять в виде предустановок для повторного использования.
Список основных возможностей Batch Rename Tool:
- Изменение имен нескольких файлов одновременно.
- Замена, вставка и удаление символов в названиях файлов.
- Настройка позиций для редактирования отдельных частей имени.
- Поддержка пользовательских правил переименования.
- Сохранение предустановок для повторного применения.
- Обработка больших наборов файлов за одну операцию.
- Минималистичный интерфейс с быстрым доступом к функциям.
- Подходит для организации документов, фото, музыки и архивов.
- Возможность создания единообразной структуры имен файлов.
- Упрощение повторяющихся операций при управлении файлами.
ReNamer - функциональный инструмент для переименования файлов и папок. Поддерживает работу с...
FileDate Changer - небольшая бесплатная утилита, позволяющая изменять дату и время создания,...
Удобная программа для пакетного переименования файлов и папок. Утилита предлагает 14 способов переименования...
Программа для пакетного переименования файлов и папок с использованием гибких правил и...
Attribute Changer - простенькая утилита для удобного изменения основных атрибутов файлов и папок...
Надежный помощник в автоматизации процесса переименования файлов и папок. Эффективные...
Отзывы о программе Batch Rename Tool
Admin
Отзывов о программе Batch Rename Tool 1.0 пока нет, можете добавить...