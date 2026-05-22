TKO Backup — программа для резервного копирования файлов и папок с поддержкой нескольких режимов создания копий и гибкой настройкой заданий.

Работа программы построена на системе отдельных задач резервного копирования. Для каждой задачи можно выбрать источник данных, место сохранения копий, расписание запуска и тип резервирования. Такой подход позволяет удобно организовать резервное копирование документов, архивов, рабочих проектов и других файлов, расположенных в разных каталогах или сетевых хранилищах.

Приложение поддерживает полное, инкрементальное и зеркальное резервное копирование. Благодаря этому можно выбрать подходящий вариант в зависимости от объема данных и требований к хранению. Встроенный планировщик позволяет запускать задачи автоматически по заданному времени или дням недели, что упрощает регулярное создание резервных копий без постоянного контроля со стороны пользователя.

Дополнительно предусмотрены функции фильтрации и исключений, позволяющие исключать определенные файлы, папки или типы данных из обработки, что помогает сократить объем резервных копий и ускорить выполнение задач.

Список основных возможностей TKO Backup: