TKO Backup для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TkoSoft
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.23 Мб
|СКАЧАТЬ
TKO Backup — программа для резервного копирования файлов и папок с поддержкой нескольких режимов создания копий и гибкой настройкой заданий.
Работа программы построена на системе отдельных задач резервного копирования. Для каждой задачи можно выбрать источник данных, место сохранения копий, расписание запуска и тип резервирования. Такой подход позволяет удобно организовать резервное копирование документов, архивов, рабочих проектов и других файлов, расположенных в разных каталогах или сетевых хранилищах.
Приложение поддерживает полное, инкрементальное и зеркальное резервное копирование. Благодаря этому можно выбрать подходящий вариант в зависимости от объема данных и требований к хранению. Встроенный планировщик позволяет запускать задачи автоматически по заданному времени или дням недели, что упрощает регулярное создание резервных копий без постоянного контроля со стороны пользователя.
Дополнительно предусмотрены функции фильтрации и исключений, позволяющие исключать определенные файлы, папки или типы данных из обработки, что помогает сократить объем резервных копий и ускорить выполнение задач.
Список основных возможностей TKO Backup:
- Полное, инкрементальное и зеркальное резервное копирование.
- Создание отдельных задач для разных файлов и папок.
- Настройка автоматического запуска по расписанию.
- Поддержка локальных и сетевых каталогов..
- Фильтрация и исключение файлов из резервных копий
- Управление несколькими заданиями через единый интерфейс.
- Простая настройка параметров резервирования.
- Подходит для домашнего и рабочего использования.
Acronis True Image 2026 30.2.1.42902
Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и...
Бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы...
Macrium Reflect 10.0.8731 Home / 8.0.7783 Free
Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного...
Бесплатное приложение, которое позволяет вам перенести вашу ОС Windows на другой жесткий...
Универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими дисками,...
Paragon Hard Disk Manager 16.5
Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких...
Отзывы о программе TKO Backup
Admin
Отзывов о программе TKO Backup 1.0 пока нет, можете добавить...