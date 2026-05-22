HWdetails для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TkoSoft
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.39 Мб
|СКАЧАТЬ
HWdetails — приложение для получения детальной информации об аппаратной конфигурации ПК. Программа анализирует компоненты системы и отображает собранные данные в одном интерфейсе, что позволяет быстро просмотреть характеристики оборудования без необходимости использовать встроенные средства Windows или сторонние диагностические команды.
После запуска приложение автоматически определяет установленную операционную систему, процессор, объем оперативной памяти, материнскую плату, видеокарту, сетевые адаптеры и подключенные устройства. Основная информация выводится на стартовом экране в виде краткой сводки, а для просмотра дополнительных параметров предусмотрены отдельные разделы. Можно узнать модель оборудования, серийные номера, поддерживаемые технологии, параметры памяти, характеристики чипсета и сведения о слотах PCI.
Программа подойдет для диагностики системы, проверки конфигурации ПК перед обновлением комплектующих, подготовки технической информации для сервисного центра или сохранения характеристик устройства в отдельный отчет.
Список основных возможностей HWdetails:
- Получение общей информации о системе и установленной ОС.
- Отображение характеристик процессора и поддерживаемых технологий.
- Просмотр параметров оперативной памяти и рабочих частот.
- Информация о материнской плате, чипсете и PCI-слотах.
- Определение видеокарты, сетевых адаптеров и периферийных устройств.
- Автоматический сбор данных после запуска программы.
- Экспорт информации в файлы TXT и XML.
- Удобный интерфейс для быстрого просмотра аппаратных данных.
- Поддержка сохранения отчетов для диагностики и технического анализа.
С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...
Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...
Небольшая бесплатная утилита, благодаря которой можно быстро и легко переназначить...
Приложение для автоматического нажатия клавиш, идеально подходящее для игр и других...
Простая и удобная в использовании программа, которая позволяет использовать мобильное...
Небольшая портативная программа, которая позволяет настроить панель задач Windows 10,...
Отзывы о программе HWdetails
Admin
Отзывов о программе HWdetails 1.0 пока нет, можете добавить...