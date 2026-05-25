Zecurit Admin Toolkit — инструмент для удаленного администрирования ПК и сетевых устройств в локальной сети. Приложение предназначено для централизованного управления рабочими станциями, серверами и ноутбуками без необходимости физического доступа к каждому устройству. В основе работы используются стандартные возможности Windows, включая управление службами, сетевое администрирование и подключение к удаленным системам.

Программа позволяет подключаться к компьютерам через Active Directory, рабочие группы, IP-адреса или имена хостов. После подключения пользователь получает доступ к набору административных инструментов для контроля состояния системы, служб и установленного программного обеспечения.

С помощью Zecurit Admin Toolkit можно просматривать список активных служб и процессов на удаленных устройствах, запускать или останавливать их, а также проверять состояние системы без входа в пользовательскую сессию. Помогает отслеживать установленное ПО, выявлять несанкционированные программы и формировать отчеты для внутреннего аудита. Дополнительно доступны команды для диагностики, запуска скриптов и получения системной информации.

Основные возможности Zecurit Admin Toolkit: