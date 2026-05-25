Zecurit Admin Toolkit для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Zecurit
|Категория:
|Администрирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11.21 Мб
|СКАЧАТЬ
Zecurit Admin Toolkit — инструмент для удаленного администрирования ПК и сетевых устройств в локальной сети. Приложение предназначено для централизованного управления рабочими станциями, серверами и ноутбуками без необходимости физического доступа к каждому устройству. В основе работы используются стандартные возможности Windows, включая управление службами, сетевое администрирование и подключение к удаленным системам.
Программа позволяет подключаться к компьютерам через Active Directory, рабочие группы, IP-адреса или имена хостов. После подключения пользователь получает доступ к набору административных инструментов для контроля состояния системы, служб и установленного программного обеспечения.
С помощью Zecurit Admin Toolkit можно просматривать список активных служб и процессов на удаленных устройствах, запускать или останавливать их, а также проверять состояние системы без входа в пользовательскую сессию. Помогает отслеживать установленное ПО, выявлять несанкционированные программы и формировать отчеты для внутреннего аудита. Дополнительно доступны команды для диагностики, запуска скриптов и получения системной информации.
Основные возможности Zecurit Admin Toolkit:
- Удаленное управление компьютерами и устройствами Windows.
- Подключение через Active Directory и рабочие группы.
- Добавление устройств по IP-адресу или имени хоста.
- Просмотр и управление системными службами.
- Контроль процессов и удаленный перезапуск задач.
- Просмотр списка установленного программного обеспечения.
- Обнаружение нежелательных или нелицензионных приложений.
- Экспорт данных для отчетов и аудита.
- Запуск административных команд и скриптов.
- Получение системной информации и диагностика сети.
- Централизованный доступ к встроенным инструментам Windows.
- Управление несколькими устройствами из одного интерфейса.
Бесплатное приложение, которое предназначено для удаленного доступа к компьютеру....
Ammyy Admin - небольшая портативная программа, с помощью которой можно быстро и безопасно...
Это одна из лучших программ безопасного удаленного администрирования для платформы Windows,...
Приложение для администрирования удаленных компьютеров и серверов, использующее...
Приложение для администрирования удаленных компьютеров, использующее защищённые каналы...
TightVNC - бесплатная кроссплатформенная программа, с помощью которой можно осуществлять...
Отзывы о программе Zecurit Admin Toolkit
Admin
Отзывов о программе Zecurit Admin Toolkit 1.0.0.0 пока нет, можете добавить...