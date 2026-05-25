Zecurit Admin Toolkit для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Администрирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11.21 Мб
СКАЧАТЬ
Zecurit Admin Toolkit скриншот № 1
Zecurit Admin Toolkit скриншот № 2
Zecurit Admin Toolkit скриншот № 3

Zecurit Admin Toolkit — инструмент для удаленного администрирования ПК и сетевых устройств в локальной сети. Приложение предназначено для централизованного управления рабочими станциями, серверами и ноутбуками без необходимости физического доступа к каждому устройству. В основе работы используются стандартные возможности Windows, включая управление службами, сетевое администрирование и подключение к удаленным системам.

Программа позволяет подключаться к компьютерам через Active Directory, рабочие группы, IP-адреса или имена хостов. После подключения пользователь получает доступ к набору административных инструментов для контроля состояния системы, служб и установленного программного обеспечения.

С помощью Zecurit Admin Toolkit можно просматривать список активных служб и процессов на удаленных устройствах, запускать или останавливать их, а также проверять состояние системы без входа в пользовательскую сессию. Помогает отслеживать установленное ПО, выявлять несанкционированные программы и формировать отчеты для внутреннего аудита. Дополнительно доступны команды для диагностики, запуска скриптов и получения системной информации.

Основные возможности Zecurit Admin Toolkit:

  • Удаленное управление компьютерами и устройствами Windows.
  • Подключение через Active Directory и рабочие группы.
  • Добавление устройств по IP-адресу или имени хоста.
  • Просмотр и управление системными службами.
  • Контроль процессов и удаленный перезапуск задач.
  • Просмотр списка установленного программного обеспечения.
  • Обнаружение нежелательных или нелицензионных приложений.
  • Экспорт данных для отчетов и аудита.
  • Запуск административных команд и скриптов.
  • Получение системной информации и диагностика сети.
  • Централизованный доступ к встроенным инструментам Windows.
  • Управление несколькими устройствами из одного интерфейса.
ТОП-сегодня раздела "Администрирование"
 

скачать AnyDeskAnyDesk 9.7.4

Бесплатное приложение, которое предназначено для удаленного доступа к компьютеру....

скачать Ammyy AdminAmmyy Admin 3.10

Ammyy Admin - небольшая портативная программа, с помощью которой можно быстро и безопасно...

скачать RadminRadmin 3.5.2.1

Это одна из лучших программ безопасного удаленного администрирования для платформы Windows,...

скачать TeamViewerTeamViewer 15.76.5

Приложение для администрирования удаленных компьютеров и серверов, использующее...

скачать UltraViewerUltraViewer 6.6.61

Приложение для администрирования удаленных компьютеров, использующее защищённые каналы...

скачать TightVNCTightVNC 2.8.63

TightVNC - бесплатная кроссплатформенная программа, с помощью которой можно осуществлять...

Отзывы о программе Zecurit Admin Toolkit

Admin

Отзывов о программе Zecurit Admin Toolkit 1.0.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв