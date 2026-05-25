Frequency для Android
Frequency — приложение для генерации звуковых сигналов и тестирования аудиооборудования. Позволяет воспроизводить звуковые волны с частотой от 1 Гц до 22000 Гц и подходит для проверки динамиков, наушников, слуха, а также настройки музыкальных инструментов. Присутствует возможность выбрать тип сигнала, изменить частоту и уровень громкости в реальном времени.
Приложение поддерживает несколько форм звуковых волн: синусоидальную, квадратную, пилообразную и треугольную. Настройка параметров выполняется через простой интерфейс с ползунком, кнопками точной регулировки и визуальным отображением сигнала. Во время воспроизведения на экране отображается анимированная звуковая волна, которая меняется в зависимости от выбранной формы сигнала и частоты.
Программа поддерживает сохранение пользовательских пресетов, работу в фоновом режиме и расширенные настройки точности генерации.
Основные возможности Frequency:
- Генерация звуковых частот в диапазоне от 1 Гц до 22000 Гц.
- Поддержка синусоидальной, квадратной, пилообразной и треугольной волн.
- Настройка частоты с помощью ползунка и кнопок точной регулировки.
- Изменение уровня громкости от 0 до 100%.
- Визуализация звуковой волны в режиме реального времени.
- Сохранение и загрузка пользовательских пресетов.
- Работа приложения в фоновом режиме.
- Поддержка линейной и логарифмической шкалы настройки.
- Режим низкой задержки для более точного изменения частоты.
- Тестирование динамиков, наушников и слухового диапазона.
- Использование в качестве генератора тонов и тюнера инструментов.
- Поддержка точной настройки частоты с десятичными значениями.
