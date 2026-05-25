Frequency для Android

Лицензия: Бесплатная
Версия: 3.1.2
ОС: Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Категория: Музыка
Размер: 4.36 Мб
Frequency — приложение для генерации звуковых сигналов и тестирования аудиооборудования. Позволяет воспроизводить звуковые волны с частотой от 1 Гц до 22000 Гц и подходит для проверки динамиков, наушников, слуха, а также настройки музыкальных инструментов. Присутствует возможность выбрать тип сигнала, изменить частоту и уровень громкости в реальном времени.

Приложение поддерживает несколько форм звуковых волн: синусоидальную, квадратную, пилообразную и треугольную. Настройка параметров выполняется через простой интерфейс с ползунком, кнопками точной регулировки и визуальным отображением сигнала. Во время воспроизведения на экране отображается анимированная звуковая волна, которая меняется в зависимости от выбранной формы сигнала и частоты.

Программа поддерживает сохранение пользовательских пресетов, работу в фоновом режиме и расширенные настройки точности генерации.

Основные возможности Frequency:

  • Генерация звуковых частот в диапазоне от 1 Гц до 22000 Гц.
  • Поддержка синусоидальной, квадратной, пилообразной и треугольной волн.
  • Настройка частоты с помощью ползунка и кнопок точной регулировки.
  • Изменение уровня громкости от 0 до 100%.
  • Визуализация звуковой волны в режиме реального времени.
  • Сохранение и загрузка пользовательских пресетов.
  • Работа приложения в фоновом режиме.
  • Поддержка линейной и логарифмической шкалы настройки.
  • Режим низкой задержки для более точного изменения частоты.
  • Тестирование динамиков, наушников и слухового диапазона.
  • Использование в качестве генератора тонов и тюнера инструментов.
  • Поддержка точной настройки частоты с десятичными значениями.
