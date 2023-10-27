Timbro для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:164,29 Мб
СКАЧАТЬ
Timbro скриншот № 1
Timbro скриншот № 2
Timbro скриншот № 3
Timbro скриншот № 4

Timbro - инновационное приложение, которое меняет подход к обучению игре на гитаре и фортепиано. Независимо от вашего уровня — будь то начинающий или профессионал — Timbro поможет вам раскрыть ваш музыкальный потенциал.

Основные возможности Timbro:

  • Играйте на вашем настоящем фортепиано или гитаре или используйте встроенные в приложение симуляторы.
  • Программа создает персонализированные уроки, помогая вам играть лучше и эффективнее.
  • Изучайте аккорды, аккордовые прогрессии, теорию музыки. Повышайте скорость пальцев с помощью гамм. Тренируйте слух и память.
  • Научитесь импровизировать, создавать свои риффы и композиции.
  • Приложение анализирует вашу игру и предлагает упражнения, нацеленные на достижение ваших музыкальных целей.

В общем, Timbro — это не просто приложение, а верный спутник в вашем музыкальном путешествии. Независимо от того, хотите ли вы научиться играть песни, освоить сложные аккорды или создать свою собственную музыку, Timbro всегда рядом, помогая вам стать настоящим музыкантом.

ТОП-сегодня раздела "Музыка"
 

скачать Новини 24Новини 24 3.1.2

Новини 24 - новостное приложение от украинского Телеканала Новостей 24. Скачав программу, вы...

скачать Песни под гитаруПесни под гитару 7.6.0

Песни под гитару – большая коллекция песен со всех стран мира с текстами и аккордами для...

скачать Барабанная установкаБарабанная установка 3.43.3

Барабанная установка – симулятор баранов с качественной графикой и реалистичными...

скачать Walk BandWalk Band 7.5.1

Walk Band – сыграйте на фортепьяно, гитаре, барабанах или драм-машине в этом реалистичном...

скачать SmuleSmule 9.3.5

Социальная сеть, объединяющая любителей музыки со всего мира. Пойте песни караоке или а...

скачать Гитара с нуляГитара с нуля 2.2.0

Бесплатное обучающее приложение для Android, с помощью которого можно освоить азы игры на...

Отзывы о программе Timbro

Admin

Отзывов о программе Timbro 12.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв