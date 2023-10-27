Timbro для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Timbro
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|164,29 Мб
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Timbro - инновационное приложение, которое меняет подход к обучению игре на гитаре и фортепиано. Независимо от вашего уровня — будь то начинающий или профессионал — Timbro поможет вам раскрыть ваш музыкальный потенциал.
Основные возможности Timbro:
- Играйте на вашем настоящем фортепиано или гитаре или используйте встроенные в приложение симуляторы.
- Программа создает персонализированные уроки, помогая вам играть лучше и эффективнее.
- Изучайте аккорды, аккордовые прогрессии, теорию музыки. Повышайте скорость пальцев с помощью гамм. Тренируйте слух и память.
- Научитесь импровизировать, создавать свои риффы и композиции.
- Приложение анализирует вашу игру и предлагает упражнения, нацеленные на достижение ваших музыкальных целей.
В общем, Timbro — это не просто приложение, а верный спутник в вашем музыкальном путешествии. Независимо от того, хотите ли вы научиться играть песни, освоить сложные аккорды или создать свою собственную музыку, Timbro всегда рядом, помогая вам стать настоящим музыкантом.
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