BulkPic для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TkoSoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4.7 Мб
BulkPic — приложение для пакетной обработки изображений, предназначенное для одновременной изменения параметров нескольких файлов. Подходит для работы с большими коллекциями изображений и позволяет выполнять типовые операции без необходимости редактировать каждый файл отдельно.
Интерфейс приложения объединяет навигацию по папкам, выбор изображений и параметры обработки в одном рабочем окне, что позволяет быстро находить нужные файлы, отмечать их для обработки и сразу задавать необходимые настройки. BulkPic поддерживает распространённые операции редактирования и преобразования изображений, включая изменение размера, сжатие, поворот и применение дополнительных эффектов. Поддержка различных входных и выходных форматов делает программу удобной для подготовки изображений к публикации, хранению или дальнейшему использованию.
Список основных возможностей BulkPic:
- Пакетная обработка нескольких изображений одновременно.
- Изменение размера файлов по заданным параметрам.
- Сжатие изображений для уменьшения объёма.
- Поворот изображений в автоматическом режиме.
- Добавление рамок и простых визуальных эффектов.
- Настройка уровней изображения.
- Преобразование изображений в оттенки серого.
- Повышение резкости и базовая коррекция.
- Поддержка различных форматов изображений.
- Единый интерфейс для выбора файлов и настройки обработки.
Отзывы о программе BulkPic
Admin
Отзывов о программе BulkPic 1.0 пока нет, можете добавить...