BulkPic для Windows

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4.7 Мб
BulkPic — приложение для пакетной обработки изображений, предназначенное для одновременной изменения параметров нескольких файлов. Подходит для работы с большими коллекциями изображений и позволяет выполнять типовые операции без необходимости редактировать каждый файл отдельно.

Интерфейс приложения объединяет навигацию по папкам, выбор изображений и параметры обработки в одном рабочем окне, что позволяет быстро находить нужные файлы, отмечать их для обработки и сразу задавать необходимые настройки. BulkPic поддерживает распространённые операции редактирования и преобразования изображений, включая изменение размера, сжатие, поворот и применение дополнительных эффектов. Поддержка различных входных и выходных форматов делает программу удобной для подготовки изображений к публикации, хранению или дальнейшему использованию.

Список основных возможностей BulkPic:

  • Пакетная обработка нескольких изображений одновременно.
  • Изменение размера файлов по заданным параметрам.
  • Сжатие изображений для уменьшения объёма.
  • Поворот изображений в автоматическом режиме.
  • Добавление рамок и простых визуальных эффектов.
  • Настройка уровней изображения.
  • Преобразование изображений в оттенки серого.
  • Повышение резкости и базовая коррекция.
  • Поддержка различных форматов изображений.
  • Единый интерфейс для выбора файлов и настройки обработки.
