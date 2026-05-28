Fotera для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия: 1.0
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Категория:Редакторы
Размер:6.94 Мб
Fotera — графический редактор для обработки изображений без изменения оригинального файла, что позволяет безопасно редактировать изображения и при необходимости возвращаться к исходному варианту. Приложение подойдет для базовой и расширенной коррекции снимков, а также для работы с RAW-файлами.

Fotera поддерживает обработку освещения, цветового баланса, оттенков, контрастности и кривых. В редакторе доступны инструменты кадрирования, коррекции искажений объектива, применения эффектов и изменения характеристик изображения. Предусмотрен предварительный просмотр изменений и управление отображением фотографий в рабочей области.

Программа также поддерживает пакетную обработку и экспорт изображений, что может быть полезно при работе с набором фотографий. Наличие поддержки RAW делает приложение подходящим вариантом для фотографов и пользователей, которым требуется более точная настройка параметров снимка.

Список основных возможностей Fotera:

  • Редактирование изображений без изменения оригинального файла.
  • Поддержка RAW-файлов.
  • Настройка света, контрастности и цветового баланса.
  • Редактирование оттенков и цветовых кривых.
  • Инструменты кадрирования и коррекции изображения.
  • Исправление искажений объектива.
  • Применение эффектов и фильтров.
  • Пакетная обработка фотографий.
  • Экспорт изображений в различные форматы.
  • Сворачиваемые панели инструментов для удобной работы.
  • Предварительный просмотр изменений в реальном времени.
