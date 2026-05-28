Fotera для Windows
Fotera — графический редактор для обработки изображений без изменения оригинального файла, что позволяет безопасно редактировать изображения и при необходимости возвращаться к исходному варианту. Приложение подойдет для базовой и расширенной коррекции снимков, а также для работы с RAW-файлами.
Fotera поддерживает обработку освещения, цветового баланса, оттенков, контрастности и кривых. В редакторе доступны инструменты кадрирования, коррекции искажений объектива, применения эффектов и изменения характеристик изображения. Предусмотрен предварительный просмотр изменений и управление отображением фотографий в рабочей области.
Программа также поддерживает пакетную обработку и экспорт изображений, что может быть полезно при работе с набором фотографий. Наличие поддержки RAW делает приложение подходящим вариантом для фотографов и пользователей, которым требуется более точная настройка параметров снимка.
Список основных возможностей Fotera:
- Редактирование изображений без изменения оригинального файла.
- Поддержка RAW-файлов.
- Настройка света, контрастности и цветового баланса.
- Редактирование оттенков и цветовых кривых.
- Инструменты кадрирования и коррекции изображения.
- Исправление искажений объектива.
- Применение эффектов и фильтров.
- Пакетная обработка фотографий.
- Экспорт изображений в различные форматы.
- Сворачиваемые панели инструментов для удобной работы.
- Предварительный просмотр изменений в реальном времени.
