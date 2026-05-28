Fotera — графический редактор для обработки изображений без изменения оригинального файла, что позволяет безопасно редактировать изображения и при необходимости возвращаться к исходному варианту. Приложение подойдет для базовой и расширенной коррекции снимков, а также для работы с RAW-файлами.

Fotera поддерживает обработку освещения, цветового баланса, оттенков, контрастности и кривых. В редакторе доступны инструменты кадрирования, коррекции искажений объектива, применения эффектов и изменения характеристик изображения. Предусмотрен предварительный просмотр изменений и управление отображением фотографий в рабочей области.

Программа также поддерживает пакетную обработку и экспорт изображений, что может быть полезно при работе с набором фотографий. Наличие поддержки RAW делает приложение подходящим вариантом для фотографов и пользователей, которым требуется более точная настройка параметров снимка.

Список основных возможностей Fotera: