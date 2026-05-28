Remotera для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия: 1.0
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Администрирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14.22 Мб
Remotera — приложение для удаленного доступа к компьютерам через интернет, предназначенное для подключения к рабочим и домашним ПК без сложной настройки сети. Программа позволяет управлять удалённым устройством, запускать приложения, выполнять техническое обслуживание и пр.

Интерфейс приложения разделён на две основные области: данные для подключения текущего пользователя и параметры удаленного устройства. Для быстрого соединения используются идентификатор и пароль, а дополнительные настройки позволяют включить автоматический доступ, отключить переход компьютера в спящий режим и ограничить список пользователей, которым разрешено подключение.

Программа поддерживает одновременную работу с несколькими удаленными компьютерами. Во время сеанса доступны голосовая связь и аудиозвонки для общения с удаленным пользователем.

Remotera поддерживает передачу файлов и папок между устройствами. Присутствует возможность копировать документы, перемещать данные и выполнять обмен файлами без использования сторонних сервисов. Также предусмотрена функция удаленной печати, позволяющая отправлять документы с удаленного ПК на локальный принтер.

Для постоянных подключений предусмотрена книга контактов. Сохраненные устройства отображаются в отдельном списке, что позволяет быстро подключаться без повторного ввода данных.

Список основных возможностей Remotera:

  • Удаленное подключение к компьютерам через интернет.
  • Одновременная работа с несколькими удаленными ПК.
  • Передача файлов и папок между устройствами
  • Поддержка удаленной печати документов.
  • Голосовая связь и аудиозвонки во время сеанса.
  • Автоматический доступ к доверенным устройствам.
  • Книга контактов для быстрого подключения.
  • Настройки ограничения доступа пользователей.
  • Предотвращение перехода компьютера в спящий режим.
  • Поддержка удаленного администрирования и технической поддержки.
