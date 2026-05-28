Remotera для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|TkoSoft
|Категория:
|Администрирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14.22 Мб
|СКАЧАТЬ
Remotera — приложение для удаленного доступа к компьютерам через интернет, предназначенное для подключения к рабочим и домашним ПК без сложной настройки сети. Программа позволяет управлять удалённым устройством, запускать приложения, выполнять техническое обслуживание и пр.
Интерфейс приложения разделён на две основные области: данные для подключения текущего пользователя и параметры удаленного устройства. Для быстрого соединения используются идентификатор и пароль, а дополнительные настройки позволяют включить автоматический доступ, отключить переход компьютера в спящий режим и ограничить список пользователей, которым разрешено подключение.
Программа поддерживает одновременную работу с несколькими удаленными компьютерами. Во время сеанса доступны голосовая связь и аудиозвонки для общения с удаленным пользователем.
Remotera поддерживает передачу файлов и папок между устройствами. Присутствует возможность копировать документы, перемещать данные и выполнять обмен файлами без использования сторонних сервисов. Также предусмотрена функция удаленной печати, позволяющая отправлять документы с удаленного ПК на локальный принтер.
Для постоянных подключений предусмотрена книга контактов. Сохраненные устройства отображаются в отдельном списке, что позволяет быстро подключаться без повторного ввода данных.
Список основных возможностей Remotera:
- Удаленное подключение к компьютерам через интернет.
- Одновременная работа с несколькими удаленными ПК.
- Передача файлов и папок между устройствами
- Поддержка удаленной печати документов.
- Голосовая связь и аудиозвонки во время сеанса.
- Автоматический доступ к доверенным устройствам.
- Книга контактов для быстрого подключения.
- Настройки ограничения доступа пользователей.
- Предотвращение перехода компьютера в спящий режим.
- Поддержка удаленного администрирования и технической поддержки.
Бесплатное приложение, которое предназначено для удаленного доступа к компьютеру....
Ammyy Admin - небольшая портативная программа, с помощью которой можно быстро и безопасно...
Это одна из лучших программ безопасного удаленного администрирования для платформы Windows,...
Приложение для администрирования удаленных компьютеров и серверов, использующее...
AeroAdmin - удобный и простой в использовании инструмент для удаленного управления другим компьютером...
Небольшая бесплатная утилита, которая позволяет удаленно включить один или несколько компьютеров посредством отправки через сеть Wake-On-LAN (WOL) пакетов...
Отзывы о программе Remotera
Admin
Отзывов о программе Remotera 1.0 пока нет, можете добавить...