Remotera — приложение для удаленного доступа к компьютерам через интернет, предназначенное для подключения к рабочим и домашним ПК без сложной настройки сети. Программа позволяет управлять удалённым устройством, запускать приложения, выполнять техническое обслуживание и пр.

Интерфейс приложения разделён на две основные области: данные для подключения текущего пользователя и параметры удаленного устройства. Для быстрого соединения используются идентификатор и пароль, а дополнительные настройки позволяют включить автоматический доступ, отключить переход компьютера в спящий режим и ограничить список пользователей, которым разрешено подключение.

Программа поддерживает одновременную работу с несколькими удаленными компьютерами. Во время сеанса доступны голосовая связь и аудиозвонки для общения с удаленным пользователем.

Remotera поддерживает передачу файлов и папок между устройствами. Присутствует возможность копировать документы, перемещать данные и выполнять обмен файлами без использования сторонних сервисов. Также предусмотрена функция удаленной печати, позволяющая отправлять документы с удаленного ПК на локальный принтер.

Для постоянных подключений предусмотрена книга контактов. Сохраненные устройства отображаются в отдельном списке, что позволяет быстро подключаться без повторного ввода данных.

Список основных возможностей Remotera: