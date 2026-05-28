SplitVPN — приложение для создания защищённого интернет-соединения и шифрования сетевого трафика на мобильных устройствах. Помогает повысить уровень конфиденциальности при работе в интернете, особенно при подключении к публичным Wi-Fi-сетям в кафе, гостиницах, аэропортах и других общественных местах. Приложение использует современные VPN-протоколы и предоставляет доступ к сети серверов, расположенных в разных странах.

Одной из особенностей SplitVPN является возможность гибко управлять VPN-подключением. Можно самостоятельно выбирать, какие приложения, игры или веб-сайты будут использовать зашифрованный канал, а какой трафик останется вне VPN.

Приложение поддерживает быстрое подключение одним нажатием и не требует сложной настройки. Для удобства предусмотрен выбор серверов по странам, сохранение избранных локаций и автоматическое подключение к подходящему серверу. Используется шифрование интернет-трафика и придерживается политики отсутствия журналов активности.

