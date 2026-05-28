SplitVPN для Android

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:VPN
Загрузок (сегодня/всего):2 / 3 | Статистика
Размер:6.62 Мб
SplitVPN — приложение для создания защищённого интернет-соединения и шифрования сетевого трафика на мобильных устройствах. Помогает повысить уровень конфиденциальности при работе в интернете, особенно при подключении к публичным Wi-Fi-сетям в кафе, гостиницах, аэропортах и других общественных местах. Приложение использует современные VPN-протоколы и предоставляет доступ к сети серверов, расположенных в разных странах.

Одной из особенностей SplitVPN является возможность гибко управлять VPN-подключением. Можно самостоятельно выбирать, какие приложения, игры или веб-сайты будут использовать зашифрованный канал, а какой трафик останется вне VPN.

Приложение поддерживает быстрое подключение одним нажатием и не требует сложной настройки. Для удобства предусмотрен выбор серверов по странам, сохранение избранных локаций и автоматическое подключение к подходящему серверу. Используется шифрование интернет-трафика и придерживается политики отсутствия журналов активности.

Список основных возможностей SplitVPN:

  • Доступ к сети VPN-серверов в различных странах мира.
  • Шифрование интернет-трафика для повышения уровня безопасности.
  • Защита данных при использовании общественных Wi-Fi-сетей.
  • Выбор отдельных приложений и сервисов для работы через VPN
  • Подключение к VPN одним нажатием.
  • Сохранение избранных серверов для быстрого доступа.
  • Высокая скорость соединения на поддерживаемых серверах.
  • Поддержка потокового воспроизведения контента на премиум-тарифах.
  • Политика отсутствия журналов пользовательской активности.
