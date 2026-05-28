SplitVPN для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|AppWizard LLC
|Категория:
|VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 3 | Статистика
|Размер:
|6.62 Мб
|СКАЧАТЬ
SplitVPN — приложение для создания защищённого интернет-соединения и шифрования сетевого трафика на мобильных устройствах. Помогает повысить уровень конфиденциальности при работе в интернете, особенно при подключении к публичным Wi-Fi-сетям в кафе, гостиницах, аэропортах и других общественных местах. Приложение использует современные VPN-протоколы и предоставляет доступ к сети серверов, расположенных в разных странах.
Одной из особенностей SplitVPN является возможность гибко управлять VPN-подключением. Можно самостоятельно выбирать, какие приложения, игры или веб-сайты будут использовать зашифрованный канал, а какой трафик останется вне VPN.
Приложение поддерживает быстрое подключение одним нажатием и не требует сложной настройки. Для удобства предусмотрен выбор серверов по странам, сохранение избранных локаций и автоматическое подключение к подходящему серверу. Используется шифрование интернет-трафика и придерживается политики отсутствия журналов активности.
Список основных возможностей SplitVPN:
- Доступ к сети VPN-серверов в различных странах мира.
- Шифрование интернет-трафика для повышения уровня безопасности.
- Защита данных при использовании общественных Wi-Fi-сетей.
- Выбор отдельных приложений и сервисов для работы через VPN
- Подключение к VPN одним нажатием.
- Сохранение избранных серверов для быстрого доступа.
- Высокая скорость соединения на поддерживаемых серверах.
- Поддержка потокового воспроизведения контента на премиум-тарифах.
- Политика отсутствия журналов пользовательской активности.
Приложение для подключения к VPN-серверам с упрощённым управлением. Обеспечивает передачу...
Удобный мобильный VPN-клиент, предназначенный для анонимного серфинга в сети Интернет и...
Бесплатный сервис для создания личного VPN на своем сервере. Позволяет получить доступ к...
Инструмент для управления интернет-трафиком с функцией выборочного VPN-подключения....
Мобильное приложение для Android-устройств, которое обеспечивает безопасность и...
Официальный VPN-клиент, созданный и поддерживаемый OpenVPN Inc. Создает VPN-туннели,...
Отзывы о программе SplitVPN
Admin
Отзывов о программе SplitVPN 10.4 пока нет, можете добавить...