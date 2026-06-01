Beat Machine — приложение для создания музыки, записи звука и работы с ритмами на мобильном устройстве. Программа объединяет инструменты для составления музыкальных партий, настройки ударных секций и использования готовых звуковых наборов. Подходит как для создания простых битов, так и для подготовки более сложных композиций в различных современных жанрах, включая Hip-Hop, Trap, Drill, Phonk, Lo-Fi, Dubstep, EDM, Techno, Deep House, SynthWave и др.

Приложение содержит библиотеку звуков и сэмплов, которые можно комбинировать между собой, создавая собственные треки. Пользователю доступны инструменты управления эффектами в реальном времени, что позволяет изменять звучание во время работы над проектом. Для записи идей предусмотрена функция захвата голоса с последующей обработкой звука встроенными средствами. Дополнительно реализован контроль темпа с помощью настройки BPM, что помогает синхронизировать элементы композиции и поддерживать нужный ритм.

Список основных возможностей Beat Machine: