Fender Guitar Tuner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.14.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Fender Musical Instruments Corporation
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|64.91 Мб
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Fender Guitar Tuner – это бесплатное приложение для настройки гитары, бас-гитары и укулеле, разработанное компанией Fender®, пользующейся высоким доверием среди музыкантов. Приложение предоставляет точную настройку и интуитивно понятный интерфейс, подходящий как для начинающих, так и для профессиональных музыкантов.
Предлагает более 5000 гитарных аккордов, которые можно прослушать перед игрой. Схемы аккордов и позиции пальцев для каждой вариации доступны в любом месте грифа. Это позволяет музыкантам исследовать новые звуковые возможности и находить нужные аккорды быстро и легко.
Fender Guitar Tuner содержит библиотеку из более чем 2000 гитарных гамм. Пользователь может прослушивать гаммы и изучать их с помощью визуальных эффектов, что способствует быстрому освоению сложных гамм. Эта функция помогает улучшить технику соло и обогатить музыкальный репертуар. Также программа включает гибкие барабанные дорожки и метроном, которые делают занятия более увлекательными и продуктивными. Пользователь может выбрать из 65 уникальных барабанных ритмов в семи жанрах, включая рок, блюз, джаз и другие. Также можно настроить темп и размер, что позволяет практиковаться в любом ритме.
Особенности и функции Fender Guitar Tuner:
- Режим автонастройки: Пользователь дергает за струну, и тюнер автоматически распознает ноту, направляя к идеальной настройке с помощью построчной диаграммы.
- Режим ручной настройки: Коснитесь струны на интерактивном грифе, чтобы услышать ноту и настроить акустическую или электрогитару, бас или укулеле.
- Хроматический режим: Тюнер распознает все 12 полутонов равномерно темперированной гаммы, позволяя настраиваться на любую ноту.
- Предустановленные настройки: Приложение включает 26 стандартных настроек, таких как Standard (EADGBE), Open G, Drop D и другие.
- Пользовательские настройки: Создавайте свои собственные настройки и сохраняйте их в личном профиле для быстрого доступа.
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