Fender Guitar Tuner – это бесплатное приложение для настройки гитары, бас-гитары и укулеле, разработанное компанией Fender®, пользующейся высоким доверием среди музыкантов. Приложение предоставляет точную настройку и интуитивно понятный интерфейс, подходящий как для начинающих, так и для профессиональных музыкантов.

Предлагает более 5000 гитарных аккордов, которые можно прослушать перед игрой. Схемы аккордов и позиции пальцев для каждой вариации доступны в любом месте грифа. Это позволяет музыкантам исследовать новые звуковые возможности и находить нужные аккорды быстро и легко.

Fender Guitar Tuner содержит библиотеку из более чем 2000 гитарных гамм. Пользователь может прослушивать гаммы и изучать их с помощью визуальных эффектов, что способствует быстрому освоению сложных гамм. Эта функция помогает улучшить технику соло и обогатить музыкальный репертуар. Также программа включает гибкие барабанные дорожки и метроном, которые делают занятия более увлекательными и продуктивными. Пользователь может выбрать из 65 уникальных барабанных ритмов в семи жанрах, включая рок, блюз, джаз и другие. Также можно настроить темп и размер, что позволяет практиковаться в любом ритме.

Особенности и функции Fender Guitar Tuner: