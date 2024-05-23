Fender Guitar Tuner для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.14.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Музыка
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Размер:64.91 Мб
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Fender Guitar Tuner – это бесплатное приложение для настройки гитары, бас-гитары и укулеле, разработанное компанией Fender®, пользующейся высоким доверием среди музыкантов. Приложение предоставляет точную настройку и интуитивно понятный интерфейс, подходящий как для начинающих, так и для профессиональных музыкантов.

Предлагает более 5000 гитарных аккордов, которые можно прослушать перед игрой. Схемы аккордов и позиции пальцев для каждой вариации доступны в любом месте грифа. Это позволяет музыкантам исследовать новые звуковые возможности и находить нужные аккорды быстро и легко.

Fender Guitar Tuner содержит библиотеку из более чем 2000 гитарных гамм. Пользователь может прослушивать гаммы и изучать их с помощью визуальных эффектов, что способствует быстрому освоению сложных гамм. Эта функция помогает улучшить технику соло и обогатить музыкальный репертуар. Также программа включает гибкие барабанные дорожки и метроном, которые делают занятия более увлекательными и продуктивными. Пользователь может выбрать из 65 уникальных барабанных ритмов в семи жанрах, включая рок, блюз, джаз и другие. Также можно настроить темп и размер, что позволяет практиковаться в любом ритме.

Особенности и функции Fender Guitar Tuner:

  • Режим автонастройки: Пользователь дергает за струну, и тюнер автоматически распознает ноту, направляя к идеальной настройке с помощью построчной диаграммы.
  • Режим ручной настройки: Коснитесь струны на интерактивном грифе, чтобы услышать ноту и настроить акустическую или электрогитару, бас или укулеле.
  • Хроматический режим: Тюнер распознает все 12 полутонов равномерно темперированной гаммы, позволяя настраиваться на любую ноту.
  • Предустановленные настройки: Приложение включает 26 стандартных настроек, таких как Standard (EADGBE), Open G, Drop D и другие.
  • Пользовательские настройки: Создавайте свои собственные настройки и сохраняйте их в личном профиле для быстрого доступа.
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