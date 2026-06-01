AIO Launcher для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Персонализация
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:12.04 Мб
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AIO Launcher — альтернативный главный экран для Android-устройств, ориентированный на быстрый доступ к информации и рабочим инструментам. Приложение отличается минималистичным подходом к организации интерфейса: вместо традиционной сетки значков на экране отображаются данные, уведомления, события, задачи и другие сведения, необходимые пользователю в течение дня.

Лаунчер позволяет настроить отображение элементов под собственные задачи и сценарии использования. Можно самостоятельно выбирать виджеты, менять структуру главного экрана и размещать наиболее востребованную информацию в удобном порядке. Благодаря отсутствию сложных визуальных эффектов приложение работает быстро и не создает дополнительной нагрузки на устройство.

Список основных возможностей AIO Launcher:

  • Отображение полезной информации на главном экране вместо стандартной сетки приложений.
  • Более 30 встроенных виджетов для работы с погодой, уведомлениями, календарем, задачами, сообщениями, финансами и другими данными.
  • Гибкая настройка интерфейса и расположения элементов в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователя.
  • Встроенный поиск по приложениям, контактам, виджетам и интернет-ресурсам из одного окна.
  • Поддержка автоматизации через интеграцию с Tasker.
  • Возможность создания собственных сценариев и расширений с использованием Lua.
  • Интеграция с ChatGPT для обработки информации, автоматизации отдельных действий и работы с текстовыми запросами.
  • Быстрый доступ к уведомлениям и событиям без необходимости открывать дополнительные приложения.
  • Минимальное потребление системных ресурсов за счет упрощенного интерфейса.
  • Поддержка функций конфиденциальности с передачей данных только для работы отдельных сервисов и при наличии разрешения пользователя.
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