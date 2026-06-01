AIO Launcher для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AIO Mobile Soft
|Категория:
|Персонализация
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|12.04 Мб
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AIO Launcher — альтернативный главный экран для Android-устройств, ориентированный на быстрый доступ к информации и рабочим инструментам. Приложение отличается минималистичным подходом к организации интерфейса: вместо традиционной сетки значков на экране отображаются данные, уведомления, события, задачи и другие сведения, необходимые пользователю в течение дня.
Лаунчер позволяет настроить отображение элементов под собственные задачи и сценарии использования. Можно самостоятельно выбирать виджеты, менять структуру главного экрана и размещать наиболее востребованную информацию в удобном порядке. Благодаря отсутствию сложных визуальных эффектов приложение работает быстро и не создает дополнительной нагрузки на устройство.
Список основных возможностей AIO Launcher:
- Отображение полезной информации на главном экране вместо стандартной сетки приложений.
- Более 30 встроенных виджетов для работы с погодой, уведомлениями, календарем, задачами, сообщениями, финансами и другими данными.
- Гибкая настройка интерфейса и расположения элементов в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователя.
- Встроенный поиск по приложениям, контактам, виджетам и интернет-ресурсам из одного окна.
- Поддержка автоматизации через интеграцию с Tasker.
- Возможность создания собственных сценариев и расширений с использованием Lua.
- Интеграция с ChatGPT для обработки информации, автоматизации отдельных действий и работы с текстовыми запросами.
- Быстрый доступ к уведомлениям и событиям без необходимости открывать дополнительные приложения.
- Минимальное потребление системных ресурсов за счет упрощенного интерфейса.
- Поддержка функций конфиденциальности с передачей данных только для работы отдельных сервисов и при наличии разрешения пользователя.
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