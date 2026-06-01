AIO Launcher — альтернативный главный экран для Android-устройств, ориентированный на быстрый доступ к информации и рабочим инструментам. Приложение отличается минималистичным подходом к организации интерфейса: вместо традиционной сетки значков на экране отображаются данные, уведомления, события, задачи и другие сведения, необходимые пользователю в течение дня.

Лаунчер позволяет настроить отображение элементов под собственные задачи и сценарии использования. Можно самостоятельно выбирать виджеты, менять структуру главного экрана и размещать наиболее востребованную информацию в удобном порядке. Благодаря отсутствию сложных визуальных эффектов приложение работает быстро и не создает дополнительной нагрузки на устройство.

Список основных возможностей AIO Launcher: