ClipboardMax для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0

ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский

Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1
Размер:5.8 Мб
ClipboardMax — программа для расширенного управления буфером обмена в Windows. Приложение предназначено для сохранения, организации и быстрого использования ранее скопированных текстовых данных.

Программа автоматически сохраняет записи, попадающие в буфер обмена, и предоставляет удобный доступ к ним через единый список. Для повышения эффективности работы предусмотрена возможность распределения данных по отдельным профилям, что позволяет хранить личные и рабочие записи раздельно, а также создавать независимые наборы данных для различных проектов.

Одной из основных функций ClipboardMax является поддержка пользовательских горячих клавиш. Для сохранённых записей можно назначать собственные сочетания клавиш и вставлять часто используемые фрагменты текста без поиска нужной записи в списке.

Приложение работает локально и не требует постоянного подключения к интернету. Все сохранённые записи остаются на ПК пользователя.

Список основных возможностей ClipboardMax:

  • Сохранение истории буфера обмена в автоматическом режиме.
  • Создание отдельных профилей для разных задач и проектов.
  • Назначение пользовательских горячих клавиш для записей.
  • Быстрая вставка часто используемых текстовых фрагментов.
  • Закрепление важных записей в верхней части списка.
  • Удаление устаревших элементов из истории.
  • Редактирование сохранённого содержимого.
  • Поиск и фильтрация записей по ключевым словам.
  • Вставка данных без форматирования в виде обычного текста.
  • Локальная работа без обязательного доступа к интернету.
