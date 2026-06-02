ClipboardMax — программа для расширенного управления буфером обмена в Windows. Приложение предназначено для сохранения, организации и быстрого использования ранее скопированных текстовых данных.

Программа автоматически сохраняет записи, попадающие в буфер обмена, и предоставляет удобный доступ к ним через единый список. Для повышения эффективности работы предусмотрена возможность распределения данных по отдельным профилям, что позволяет хранить личные и рабочие записи раздельно, а также создавать независимые наборы данных для различных проектов.

Одной из основных функций ClipboardMax является поддержка пользовательских горячих клавиш. Для сохранённых записей можно назначать собственные сочетания клавиш и вставлять часто используемые фрагменты текста без поиска нужной записи в списке.

Приложение работает локально и не требует постоянного подключения к интернету. Все сохранённые записи остаются на ПК пользователя.

Список основных возможностей ClipboardMax: