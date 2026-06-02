ClipboardMax для Windows
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Английский
|TkoSoft
|Расширения
|5.8 Мб
ClipboardMax — программа для расширенного управления буфером обмена в Windows. Приложение предназначено для сохранения, организации и быстрого использования ранее скопированных текстовых данных.
Программа автоматически сохраняет записи, попадающие в буфер обмена, и предоставляет удобный доступ к ним через единый список. Для повышения эффективности работы предусмотрена возможность распределения данных по отдельным профилям, что позволяет хранить личные и рабочие записи раздельно, а также создавать независимые наборы данных для различных проектов.
Одной из основных функций ClipboardMax является поддержка пользовательских горячих клавиш. Для сохранённых записей можно назначать собственные сочетания клавиш и вставлять часто используемые фрагменты текста без поиска нужной записи в списке.
Приложение работает локально и не требует постоянного подключения к интернету. Все сохранённые записи остаются на ПК пользователя.
Список основных возможностей ClipboardMax:
- Сохранение истории буфера обмена в автоматическом режиме.
- Создание отдельных профилей для разных задач и проектов.
- Назначение пользовательских горячих клавиш для записей.
- Быстрая вставка часто используемых текстовых фрагментов.
- Закрепление важных записей в верхней части списка.
- Удаление устаревших элементов из истории.
- Редактирование сохранённого содержимого.
- Поиск и фильтрация записей по ключевым словам.
- Вставка данных без форматирования в виде обычного текста.
- Локальная работа без обязательного доступа к интернету.
Отзывы о программе ClipboardMax
