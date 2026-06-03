Photo Gallery для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.6.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mobile_V5
|Категория:
|Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|26.36 Мб
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Photo Gallery - приложение для просмотра, хранения и управления фотографиями и видеозаписями на устройствах Android. Программа объединяет функции классической галереи, инструменты сортировки файлов, средства защиты личных данных и встроенный редактор изображений. Приложение автоматически сканирует память устройства, формирует коллекции и позволяет быстро получать доступ к нужным материалам.
Сервис поддерживает создание альбомов, сортировку по различным параметрам и удобное управление мультимедийными файлами. Можно перемещать, копировать, удалять и систематизировать фотографии и видео, а также работать с содержимым внутренней памяти и SD-карт. Для упрощения навигации предусмотрены поиск и автоматическая группировка материалов.
Отдельное внимание уделено конфиденциальности. Приложение позволяет скрывать выбранные фотографии и видеозаписи в защищённом разделе с доступом по паролю. Такие файлы не отображаются в стандартной галерее устройства и остаются недоступными для других приложений.
Дополнительно программа включает инструменты редактирования изображений и создания коллажей. Пользователь может обрезать фотографии, применять фильтры, добавлять текст, наклейки, эффекты размытия и другие элементы оформления. Для создания коллажей доступны различные шаблоны и варианты компоновки изображений.
Список основных возможностей Photo Gallery:
- Автоматическая организация фотографий и видео по альбомам.
- Просмотр изображений в высоком разрешении и режим слайд-шоу.
- Создание собственных фотоальбомов и управление коллекциями.
- Поддержка внутренней памяти устройства и SD-карт.
- Копирование, перемещение и удаление файлов.
- Сортировка материалов по дате, размеру и названию.
- Поиск изображений и видеозаписей по категориям.
- Защита личных файлов с помощью пароля.
- Скрытие фотографий и видео из системной галереи.
- Корзина для временного хранения удалённых файлов.
- Поиск похожих изображений для оптимизации памяти устройства.
- Редактирование фотографий с использованием фильтров и эффектов.
- Добавление текста, наклеек и графических элементов.
- Создание фотоколлажей по готовым шаблонам.
- Отправка изображений через социальные сети и мессенджеры.
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Admin
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