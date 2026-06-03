Photo Gallery - приложение для просмотра, хранения и управления фотографиями и видеозаписями на устройствах Android. Программа объединяет функции классической галереи, инструменты сортировки файлов, средства защиты личных данных и встроенный редактор изображений. Приложение автоматически сканирует память устройства, формирует коллекции и позволяет быстро получать доступ к нужным материалам.

Сервис поддерживает создание альбомов, сортировку по различным параметрам и удобное управление мультимедийными файлами. Можно перемещать, копировать, удалять и систематизировать фотографии и видео, а также работать с содержимым внутренней памяти и SD-карт. Для упрощения навигации предусмотрены поиск и автоматическая группировка материалов.

Отдельное внимание уделено конфиденциальности. Приложение позволяет скрывать выбранные фотографии и видеозаписи в защищённом разделе с доступом по паролю. Такие файлы не отображаются в стандартной галерее устройства и остаются недоступными для других приложений.

Дополнительно программа включает инструменты редактирования изображений и создания коллажей. Пользователь может обрезать фотографии, применять фильтры, добавлять текст, наклейки, эффекты размытия и другие элементы оформления. Для создания коллажей доступны различные шаблоны и варианты компоновки изображений.

Список основных возможностей Photo Gallery: