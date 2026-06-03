Photo Gallery для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.6.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Работа с файлами
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:26.36 Мб
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Photo Gallery - приложение для просмотра, хранения и управления фотографиями и видеозаписями на устройствах Android. Программа объединяет функции классической галереи, инструменты сортировки файлов, средства защиты личных данных и встроенный редактор изображений. Приложение автоматически сканирует память устройства, формирует коллекции и позволяет быстро получать доступ к нужным материалам.

Сервис поддерживает создание альбомов, сортировку по различным параметрам и удобное управление мультимедийными файлами. Можно перемещать, копировать, удалять и систематизировать фотографии и видео, а также работать с содержимым внутренней памяти и SD-карт. Для упрощения навигации предусмотрены поиск и автоматическая группировка материалов.

Отдельное внимание уделено конфиденциальности. Приложение позволяет скрывать выбранные фотографии и видеозаписи в защищённом разделе с доступом по паролю. Такие файлы не отображаются в стандартной галерее устройства и остаются недоступными для других приложений.

Дополнительно программа включает инструменты редактирования изображений и создания коллажей. Пользователь может обрезать фотографии, применять фильтры, добавлять текст, наклейки, эффекты размытия и другие элементы оформления. Для создания коллажей доступны различные шаблоны и варианты компоновки изображений.

Список основных возможностей Photo Gallery:

  • Автоматическая организация фотографий и видео по альбомам.
  • Просмотр изображений в высоком разрешении и режим слайд-шоу.
  • Создание собственных фотоальбомов и управление коллекциями.
  • Поддержка внутренней памяти устройства и SD-карт.
  • Копирование, перемещение и удаление файлов.
  • Сортировка материалов по дате, размеру и названию.
  • Поиск изображений и видеозаписей по категориям.
  • Защита личных файлов с помощью пароля.
  • Скрытие фотографий и видео из системной галереи.
  • Корзина для временного хранения удалённых файлов.
  • Поиск похожих изображений для оптимизации памяти устройства.
  • Редактирование фотографий с использованием фильтров и эффектов.
  • Добавление текста, наклеек и графических элементов.
  • Создание фотоколлажей по готовым шаблонам.
  • Отправка изображений через социальные сети и мессенджеры.
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