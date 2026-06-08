Full Launcher для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.4 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
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Категория:Персонализация
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Размер:7.39 Мб
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Full Launcher — приложение для замены стандартного домашнего экрана Android-устройств с расширенными возможностями настройки интерфейса. Программа позволяет изменить внешний вид рабочего стола, панели приложений и док-станции, а также использовать дополнительные функции, недоступные во многих стандартных оболочках.

Поддерживает различные способы организации значков и программ, работу с пользовательскими жестами, автоматическое переключение между светлой и тёмной темой, а также интеграцию с системными функциями Android. Отличается невысокими требованиями к ресурсам устройства и обеспечивает плавную работу даже на смартфонах предыдущих поколений.

Список основных возможностей Full Launcher:

  • Поддержка современных функций Android на различных устройствах.
  • Совместимость с адаптивными значками и наборами иконок из Play Store.
  • Настройка рабочих столов, панели приложений и док-станции.
  • Вертикальная и горизонтальная прокрутка с различными эффектами переключения страниц.
  • Автоматический ночной режим и постоянная тёмная тема.
  • Создание вкладок и папок для удобной сортировки приложений.
  • Интеграция с разделом недавних приложений Android.
  • Отображение уведомлений с помощью специальных индикаторов.
  • Поддержка Google Feed и Homefeeder.
  • Назначение жестов для запуска действий на главном экране.
  • Создание пользовательских групп приложений.
  • Скрытие программ без их удаления из памяти устройства.
  • Настройка жестов для отдельных значков и папок.
  • Оптимизированное потребление памяти и экономное использование заряда аккумулятора.
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