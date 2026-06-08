Full Launcher — приложение для замены стандартного домашнего экрана Android-устройств с расширенными возможностями настройки интерфейса. Программа позволяет изменить внешний вид рабочего стола, панели приложений и док-станции, а также использовать дополнительные функции, недоступные во многих стандартных оболочках.

Поддерживает различные способы организации значков и программ, работу с пользовательскими жестами, автоматическое переключение между светлой и тёмной темой, а также интеграцию с системными функциями Android. Отличается невысокими требованиями к ресурсам устройства и обеспечивает плавную работу даже на смартфонах предыдущих поколений.

Список основных возможностей Full Launcher: