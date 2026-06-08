Full Launcher для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Browser by Fulldive Co
|Категория:
|Персонализация
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.39 Мб
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Full Launcher — приложение для замены стандартного домашнего экрана Android-устройств с расширенными возможностями настройки интерфейса. Программа позволяет изменить внешний вид рабочего стола, панели приложений и док-станции, а также использовать дополнительные функции, недоступные во многих стандартных оболочках.
Поддерживает различные способы организации значков и программ, работу с пользовательскими жестами, автоматическое переключение между светлой и тёмной темой, а также интеграцию с системными функциями Android. Отличается невысокими требованиями к ресурсам устройства и обеспечивает плавную работу даже на смартфонах предыдущих поколений.
Список основных возможностей Full Launcher:
- Поддержка современных функций Android на различных устройствах.
- Совместимость с адаптивными значками и наборами иконок из Play Store.
- Настройка рабочих столов, панели приложений и док-станции.
- Вертикальная и горизонтальная прокрутка с различными эффектами переключения страниц.
- Автоматический ночной режим и постоянная тёмная тема.
- Создание вкладок и папок для удобной сортировки приложений.
- Интеграция с разделом недавних приложений Android.
- Отображение уведомлений с помощью специальных индикаторов.
- Поддержка Google Feed и Homefeeder.
- Назначение жестов для запуска действий на главном экране.
- Создание пользовательских групп приложений.
- Скрытие программ без их удаления из памяти устройства.
- Настройка жестов для отдельных значков и папок.
- Оптимизированное потребление памяти и экономное использование заряда аккумулятора.
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