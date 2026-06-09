Nightmare TV — приложение для просмотра IPTV-контента, поддерживающее современные аудио- и видеоформаты. Программа предназначена для работы с плейлистами M3U и сервисами Xtream Codes, позволяя воспроизводить телеканалы и другой потоковый контент без использования телевизора.

Приложение поддерживает аппаратное декодирование HEVC и AV1, а также воспроизведение HDR-видео и многоканального звука Dolby Atmos. В программе предусмотрены функции записи трансляций, создания снимков кадра, сохранения пользовательских настроек и одновременного просмотра нескольких каналов в режиме MultiView. Также можно формировать собственные подборки каналов и быстро переключаться между сохранёнными профилями.

Список основных возможностей Nightmare TV: