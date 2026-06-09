Nightmare TV для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $5.99
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|1.6.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nightmare TV
|Категория:
|Радио, TV плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|66.6 Мб
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Nightmare TV — приложение для просмотра IPTV-контента, поддерживающее современные аудио- и видеоформаты. Программа предназначена для работы с плейлистами M3U и сервисами Xtream Codes, позволяя воспроизводить телеканалы и другой потоковый контент без использования телевизора.
Приложение поддерживает аппаратное декодирование HEVC и AV1, а также воспроизведение HDR-видео и многоканального звука Dolby Atmos. В программе предусмотрены функции записи трансляций, создания снимков кадра, сохранения пользовательских настроек и одновременного просмотра нескольких каналов в режиме MultiView. Также можно формировать собственные подборки каналов и быстро переключаться между сохранёнными профилями.
Список основных возможностей Nightmare TV:
- Поддержка IPTV-потоков через M3U-ссылки и Xtream Codes.
- Быстрое подключение и простая настройка источников контента.
- Воспроизведение видео с поддержкой HDR и пространственного звука Dolby Atmos.
- Аппаратное декодирование форматов HEVC и AV1 для более плавной работы.
- Режим MultiView для одновременного просмотра нескольких каналов.
- Запись трансляций и сохранение отдельных фрагментов видео.
- Создание скриншотов во время просмотра.
- Добавление каналов в избранное и создание собственных плейлистов.
- Поддержка профилей с возможностью сохранения различных конфигураций.
- Настройка параметров изображения, включая яркость, контрастность, гамму и резкость.
- Функция зацикливания выбранных фрагментов потока.
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Admin
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