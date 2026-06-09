Nightmare TV для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $5.99
Ограничение:14 дней
Версия:1.6.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Радио, TV плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:66.6 Мб
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Nightmare TV — приложение для просмотра IPTV-контента, поддерживающее современные аудио- и видеоформаты. Программа предназначена для работы с плейлистами M3U и сервисами Xtream Codes, позволяя воспроизводить телеканалы и другой потоковый контент без использования телевизора.

Приложение поддерживает аппаратное декодирование HEVC и AV1, а также воспроизведение HDR-видео и многоканального звука Dolby Atmos. В программе предусмотрены функции записи трансляций, создания снимков кадра, сохранения пользовательских настроек и одновременного просмотра нескольких каналов в режиме MultiView. Также можно формировать собственные подборки каналов и быстро переключаться между сохранёнными профилями.

Список основных возможностей Nightmare TV:

  • Поддержка IPTV-потоков через M3U-ссылки и Xtream Codes.
  • Быстрое подключение и простая настройка источников контента.
  • Воспроизведение видео с поддержкой HDR и пространственного звука Dolby Atmos.
  • Аппаратное декодирование форматов HEVC и AV1 для более плавной работы.
  • Режим MultiView для одновременного просмотра нескольких каналов.
  • Запись трансляций и сохранение отдельных фрагментов видео.
  • Создание скриншотов во время просмотра.
  • Добавление каналов в избранное и создание собственных плейлистов.
  • Поддержка профилей с возможностью сохранения различных конфигураций.
  • Настройка параметров изображения, включая яркость, контрастность, гамму и резкость.
  • Функция зацикливания выбранных фрагментов потока.
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