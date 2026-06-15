EVA Chargers для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.73 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
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Размер:12.81 Мб
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EVA Chargers — приложение для поиска и использования зарядных станций для электромобилей, а также инструмент удаленного управления зарядной инфраструктурой. Сервис предоставляет доступ к сети из более чем 1000 станций и позволяет запускать зарядку, контролировать ее выполнение и просматривать информацию о расходах.

Приложение подходит как владельцам электромобилей, так и операторам зарядных станций. Водители могут быстро находить доступные точки зарядки, выбирать нужный тип разъема и получать сведения о расположенных рядом объектах, включая места для отдыха, питания и ночевки. Управление зарядной сессией выполняется через мобильное устройство, что позволяет следить за процессом в реальном времени.

Для владельцев и операторов станций предусмотрены инструменты мониторинга и администрирования. Приложение предоставляет данные о состоянии оборудования, поддерживает настройку контроллеров и разъемов, удаленное обновление прошивки и управление отображением информации на дисплеях. Также доступна работа с несколькими биллинговыми системами.

Список основных возможностей EVA Chargers:

  • Поиск зарядных станций и разъемов по различным параметрам.
  • Доступ к сети, включающей более 1000 точек зарядки.
  • Запуск и остановка зарядной сессии через приложение.
  • Контроль процесса зарядки и просмотр текущего статуса.
  • Отображение расходов и истории использования.
  • Поиск мест для отдыха, питания и размещения рядом с зарядной станцией.
  • Мониторинг состояния оборудования в режиме онлайн.
  • Удалённая настройка контроллеров и параметров разъемов.
  • Обновление прошивки и управление информацией на дисплеях станции.
  • Поддержка удаленной консоли управления.
  • Подключение нескольких биллинговых систем через единый интерфейс.
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