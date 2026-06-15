EVA Chargers для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.73 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ChargerSystem Inc
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|12.81 Мб
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EVA Chargers — приложение для поиска и использования зарядных станций для электромобилей, а также инструмент удаленного управления зарядной инфраструктурой. Сервис предоставляет доступ к сети из более чем 1000 станций и позволяет запускать зарядку, контролировать ее выполнение и просматривать информацию о расходах.
Приложение подходит как владельцам электромобилей, так и операторам зарядных станций. Водители могут быстро находить доступные точки зарядки, выбирать нужный тип разъема и получать сведения о расположенных рядом объектах, включая места для отдыха, питания и ночевки. Управление зарядной сессией выполняется через мобильное устройство, что позволяет следить за процессом в реальном времени.
Для владельцев и операторов станций предусмотрены инструменты мониторинга и администрирования. Приложение предоставляет данные о состоянии оборудования, поддерживает настройку контроллеров и разъемов, удаленное обновление прошивки и управление отображением информации на дисплеях. Также доступна работа с несколькими биллинговыми системами.
Список основных возможностей EVA Chargers:
- Поиск зарядных станций и разъемов по различным параметрам.
- Доступ к сети, включающей более 1000 точек зарядки.
- Запуск и остановка зарядной сессии через приложение.
- Контроль процесса зарядки и просмотр текущего статуса.
- Отображение расходов и истории использования.
- Поиск мест для отдыха, питания и размещения рядом с зарядной станцией.
- Мониторинг состояния оборудования в режиме онлайн.
- Удалённая настройка контроллеров и параметров разъемов.
- Обновление прошивки и управление информацией на дисплеях станции.
- Поддержка удаленной консоли управления.
- Подключение нескольких биллинговых систем через единый интерфейс.
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