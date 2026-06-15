EVA Chargers — приложение для поиска и использования зарядных станций для электромобилей, а также инструмент удаленного управления зарядной инфраструктурой. Сервис предоставляет доступ к сети из более чем 1000 станций и позволяет запускать зарядку, контролировать ее выполнение и просматривать информацию о расходах.

Приложение подходит как владельцам электромобилей, так и операторам зарядных станций. Водители могут быстро находить доступные точки зарядки, выбирать нужный тип разъема и получать сведения о расположенных рядом объектах, включая места для отдыха, питания и ночевки. Управление зарядной сессией выполняется через мобильное устройство, что позволяет следить за процессом в реальном времени.

Для владельцев и операторов станций предусмотрены инструменты мониторинга и администрирования. Приложение предоставляет данные о состоянии оборудования, поддерживает настройку контроллеров и разъемов, удаленное обновление прошивки и управление отображением информации на дисплеях. Также доступна работа с несколькими биллинговыми системами.

Список основных возможностей EVA Chargers: